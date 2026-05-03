Solothurner Kantonalen eröffnet die Kranzfestsaison: Alpiger, Frank und Lüscher im Fokus

Die Nordwestschweizer Kranzfestsaison beginnt mit dem Solothurner Kantonalen in Stüsslingen. Titelverteidiger Nick Alpiger, Marius Frank und Sinisha Lüscher kämpfen um den Sieg. Marius Frank spricht im Interview über seinen Aufstieg und seine Ziele. Lüscher zeigte bereits beim Guggibad-Schwinget starke Form. Das Fest wird live übertragen.

Die Nordwestschweizer Kranzfestsaison startet mit dem Solothurner Kantonalen in Stüsslingen. Die Spannung ist groß, ob Titelverteidiger Nick Alpiger erneut triumphieren wird oder ob sich die beiden Solothurner Marius Frank und Sinisha Lüscher durchsetzen können.

Das Fest wird live übertragen und verspricht ein spannendes Spektakel zu werden. Marius Frank, der im vergangenen Jahr zum Spitzenschwinger aufstieg, gibt im Interview Einblicke in seinen Durchbruch, wie er mit Druck umgeht und welche Ziele er für 2026 hat. Der Luterbacher betont, dass er die Lockerheit aus seinem Alltag erfolgreich aufs Schwingen übertragen konnte, was ihm geholfen hat, seine Leistungen zu steigern. Mit sieben Eidgenossen im Teilnehmerfeld ist das Solothurner Kantonale ein hochkarätiges Event.

Während Nick Alpiger als Favorit gilt, haben auch Sinisha Lüscher und Marius Frank starke Chancen auf den Sieg. Lüscher zeigte bereits beim Guggibad-Schwinget seine überlegene Form und gewann das Fest vor dem Schlussgang. Die Open-Air-Saison in der Nordwestschweiz ist damit offiziell eröffnet, und die Fans dürfen sich auf weitere spannende Schwingfeste freuen. Das Solothurner Kantonale ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, das die Tradition des Schwingens in der Region lebendig hält.

Die Vorbereitungen der Schwinger sind intensiv, und die Erwartungen sind hoch. Wer wird am Ende den Siegermuni ergattern? Die Antwort gibt es am Sonntag in Stüsslingen





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