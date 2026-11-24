Olympiasiegerin Sofia Goggia kehrt am Samstag in Killington zurück. Der italienische Wintersportverband bestätigt den Start nach ihrer Genesung.

Die italienische Olympiasiegerin Sofia Goggia hat ihre jüngsten Gesundheitsprobleme erfolgreich überwunden und bereitet sich auf den Start in die alpine Weltcup saison vor. Der Italienische Wintersportverband ( Fisi) bestätigte am Dienstag offiziell, dass die 34-jährige Sportlerin am kommenden Samstag am Riesenslalom-Wettbewerb in Killington im US-Bundesstaat Vermont teilnehmen wird.

Saisonstart in Killington nach Verzögerung

Goggia hatte den traditionellen Saisonauftakt Ende Oktober mit dem Riesenslalom-Wettbewerb in Sölden in Österreich versäumt, da sie unter schweren Viruserkrankungen litt. Ihr Trainingslager in Südamerika musste sie aufgrund der gesundheitlichen Situation vorzeitig abbrechen, um sich umgehend in Italien behandeln zu lassen. Trotz dieser unglücklichen Umstände zeigt sie sich nun bereit für den Wettkampf im Vermont.

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Gesundheitsstatus und Trainingsverlauf

Die Verärntwortlichen geben Entwarnung bezüglich der Genesung der 34-Jährigen. Sie befindet sich wieder in bester körperlicher Verfassung und kann an dem leicht verspäteten Saisonbeginn teilnehmen. Der Start in Killington markiert den ersten Wettbewerbseinsatz seit der vorzeitigen Beendigung ihres Lagers in Südamerika. Die Organisatoren in Vermont haben die Anmeldung für den Samstag bestätigt.

Positive Signale für Teamkollegin Brignone

Auch von ihrer Teamkollegin und Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone gehen positive Nachrichten aus. Die Skilangläuferin, die als Königin der Spiele von Mailand und Cortina gilt, stand bereits wieder auf den Ski. Sie trat in Cervinia im Aostatal auf die Piste, was einen wichtigen Meilenstein in ihrer Rehabilitation darstellt.

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Chirurgischer Eingriff und fehlender Comeback-Termin

Brignones Rückkehr auf die Piste erfolgte genau 91 Tage nach einem weiteren chirurgischen Eingriff. Bei dieser Operation wurden Metallteile aus ihrem Bein entfernt, das sie im April 2025 bei einem schweren Unfall verletzt hatte. Trotz dieses Fortschritts ist ein offizieller Termin für ihr Comeback im Weltcup noch nicht bekannt.

Ausblick auf die bevorstehenden Wettbewerbe

Der Fokus liegt nun auf dem Wettkampf in Killington, der als wichtiger Indikator für die aktuelle Formlage der italienischen Star-Abfahrerin dient. Während Goggia direkt in den Wettbewerb geht, muss Brignone weiter an ihrer Kondition arbeiten. Die beiden Top-Athletinnen repräsentieren die italienische Hoffnung auf weitere Medaillen in dieser Saison.