SOB testet Direktzug nach Flumserberg ab Januar 2027

Die SOB führt vom 2. Januar bis 28. März 2027 einen Testbetrieb mit Direktzügen nach Flumserberg ein. Wintersportler reisen ab Uster ohne Umstieg ans Skigebiet.

Die Schweizerische Südostbahn, kurz SOB, führt im kommenden Winterhalbjahr einen neuen Direktzugtest nach Flumserberg durch. Dieses Angebot soll Wintersport lern die Anreise aus dem Zürcher Oberland erleichtern und das Umsteigen überflüssig machen. Die SOB will mit diesem Projekt prüfen, ob eine durchgehende Verbindung zwischen Uster und dem Skigebiet im Kanton Graubünden wirtschaftlich und nachfragestark ist.

Verkehrskonzept und Fahrplandetails

Die Direktdienstleistungen finden vom 2. Januar bis 28. März 2027 statt. Der Zug verkehrt dabei an allen Samstagen und Sonntagen, ausgenommen an gesetzlichen Feiertagen. Die Morgendirektverbindung startet in Uster um 7.27 Uhr. Der Zug fährt über Rapperswil und Unterterzen weiter bis nach Sargans. Die Ankunft in Unterterzen, der Talstation der Gondelbahn, erfolgt um 8.41 Uhr.

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Für die Rückreise stehen abends direkte Abfahrten zur Verfügung. Der Zug verlässt Unterterzen SG um 16.18 Uhr. Er fährt direkt zurück nach Uster, wo er um 17.32 Uhr eintrifft. Die Route verbindet somit mehrere Standorte im Zürcher Oberland direkt mit dem Graubündner Wintersportgebiet. Passagiere können von Uster, Wetzikon, Rüti ZH und Jona aus einsteigen.

Finanzierung und Betriebstechnische Ausstattung

Die SOB finanziert diesen Testbetrieb eigenwirtschaftlich. Das bedeutet, dass keine öffentlichen Subventionen für dieses spezifische Pilotprojekt erforderlich sind. Die Bahngesellschaft betont, dass für den Betrieb der zusätzlichen Direktzüge keine neuen Fahrzeuge beschafft werden müssen. Die vorhandenen Loks und Wagen reichen aus, um den angebotenen Fahrplan zu bedienen.

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Dieser Ansatz senkt die Einstiegshürden für die Prüfung des Angebots. Sollte sich zeigen, dass die Nachfrage zu gering ist, kann die SOB das Projekt ohne hohe Investitionskosten wieder einstellen. Gleichzeitig profitiert die Infrastruktur von einer besseren Auslastung während der Stoßzeiten. Die SOB prüft so realistische Marktbedingungen im Winter.

Geltende Tarife und Fahrkarten

Ein entscheidender Vorteil für Reisende ist die Kompatibilität mit bestehenden Verkehrsmitteln. Alle gängigen öffentlichen Verkehrs-Billette sind für die Fahrt mit dem Direktzug gültig. Auch Abonnements, wie das Halbtax- oder das Generalabonnement, werden anerkannt.

Das bedeutet, dass Wintersportler keine separaten, teuren Spezialfahrkarten kaufen müssen. Die Integration in das etablierte Tarifsystem der SOB sorgt für hohe Flexibilität. Reisende können ihre Tickets wie gewohnt über automatische Verkaufsstände, Apps oder Schalter beziehen. Die Nutzung ist für Inhaber aller Standardfahrkarten problemlos möglich.

Zielgruppe und regionale Bedeutung

Die SOB richtet sich mit diesem Angebot gezielt an Gruppen aus der Region Zürichsee und dem Umland. Die Verbindung über Rapperswil bindet auch Reisende aus Jona und Rüti ein. Durch die Direktverbindung nach Unterterzen sparen Fahrgäste wertvolle Zeit beim Umstieg.

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In Unterterzen befinden sich die Talstationen der Seilbahnen zum Flumserberg. Wintersportler können so von der Bahn direkt in die Gondel umsteigen. Die SOB hofft auf eine Steigerung der Attraktivität des Skigebiets für Gäste aus der Deutschschweiz. Der Testdienstbetrieb soll bis Ende März 2027 andauern, um die Nachfrage über mehrere Wochen zu analysieren.