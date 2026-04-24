SNB-Direktor Schlegel warnt vor Inflation und verhaltenem Wachstum

SNB-Direktor Martin Schlegel hat in seiner Rede zur Generalversammlung die anhaltend unsichere geopolitische Lage und die steigenden Energiepreise als Hauptrisiken für die Schweizer Wirtschaft hervorgehoben. Er erwartet eine vorübergehende Verlangsamung des globalen Wachstums und eine steigende Inflation in der Schweiz.

In seiner Ansprache zur Generalversammlung der Schweizerischen Nationalbank ( SNB ) in Bern hat Direktor Martin Schlegel die anhaltend schwierige geopolitische und wirtschaftliche Situation betont. Er wies darauf hin, dass die Weltwirtschaft mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist, die sich auch auf die Schweiz auswirken werden.

Ein zentraler Faktor, der die Inflation in vielen Ländern weiter anheizen wird, sind die gestiegenen Energiepreise. Schlegel prognostiziert, dass diese Entwicklung in den kommenden Monaten anhalten und zu einer vorübergehenden Verlangsamung des globalen Wachstums führen wird. Auch für die Schweiz erwartet er kurzfristig ein verhaltenes Wachstum, obwohl er mittelfristig eine gewisse Erholung erwartet. Die höheren Energiepreise werden sich auch hierzulande in Form einer steigenden Inflation bemerkbar machen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Schlegel in seiner Rede ansprach, ist die Entwicklung des Schweizer Frankens. Er betonte, dass die Preise in der Schweiz zwar weniger stark gestiegen sind als im Ausland, was sich im realen Wechselkurs widerspiegelt. Dieser berücksichtigt die Preisunterschiede und zeigt, dass sich der Franken zum Euro und zum US-Dollar seit 2020 real betrachtet nur wenig verändert hat, trotz einiger kurzfristiger Schwankungen.

Allerdings hat die jüngste Eskalation im Nahen Osten zu einem erhöhten Aufwertungsdruck auf den Franken geführt. Eine Aufwertung des Frankens hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Einerseits bremst sie die Teuerung, da Importe günstiger werden.

Andererseits dämpft sie die Wirtschaftsentwicklung, da Schweizer Exporte teurer werden und somit weniger wettbewerbsfähig sind. Die SNB beobachtet diese Entwicklung genau und ist bereit, bei Bedarf gegenzusteuern. Schlegel unterstrich, dass die SNB die Instrumente besitzt, um die Geldpolitik an die sich ändernden Umstände anzupassen und das Gesamtinteresse des Landes zu wahren. Die Herausforderungen sind komplex und erfordern eine umsichtige und flexible Geldpolitik.

Schlegel betonte, dass die SNB das unsichere globale Umfeld nicht beeinflussen kann, aber dennoch in der Lage ist, unter diesen Bedingungen eine erfolgreiche Geldpolitik zu betreiben. Die SNB ist sich der Risiken bewusst, die von der geopolitischen Lage und den steigenden Energiepreisen ausgehen, und ist vorbereitet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Preisstabilität zu gewährleisten und die Wirtschaft zu unterstützen.

Er verwies darauf, dass die SNB die Entwicklung der Inflation und des Wechselkurses genau beobachtet und bei Bedarf ihre Geldpolitik anpassen wird. Dies kann beispielsweise durch Zinserhöhungen oder durch Interventionen auf dem Devisenmarkt geschehen. Die SNB ist bestrebt, eine Balance zwischen der Bekämpfung der Inflation und der Unterstützung der Wirtschaft zu finden. Die Glaubwürdigkeit der SNB und ihre Fähigkeit, die Preisstabilität zu gewährleisten, sind von entscheidender Bedeutung für das Vertrauen in die Schweizer Wirtschaft.

Schlegel bekräftigte das Engagement der SNB für eine solide und verantwortungsvolle Geldpolitik, die dem Wohl des Landes dient. Die SNB wird weiterhin eng mit den internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die globalen wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und die Stabilität des Finanzsystems zu gewährleisten





finews_ch / 🏆 25. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SNB Inflation Wachstum Energiepreise Franken

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wie der hohe Goldpreis die SNB rettet – und warum er wohl weiter steigtAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Bankenregulierung: SNB und Finma begrüssen Massnahmen vom BundesratDie Massnahmen seien entscheidend für die Stärkung der Bankenstabilität.

Read more »

SNB begrüßt Massnahmen zur BankenregulierungDie Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Finma begrüßen die vom Bundesrat angekündigten Massnahmen zur Stärkung der Bankenregulierung, insbesondere zur Behebung von Schwachstellen, die während der Credit Suisse Krise aufgezeigt wurden. Zentrale Elemente sind die vollständige Kapitalunterlegung ausländischer Beteiligungen und Massnahmen zur Liquidität.

Read more »

SNB erzielt im ersten Quartal Verlust von 0,5 Milliarden FrankenDie Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Quartal 2026 ein negatives Ergebnis erzielt.

Read more »

SNB: Verlust von 0,5 Milliarden Franken im ersten QuartalDie Schweizerische Nationalbank verbucht im ersten Quartal 2026 ein Minus. Während Gold glänzt, reissen Fremdwährungsverluste das Ergebnis ins Negative.

Read more »

SNB macht im ersten Quartal Verlust von 0,5 Milliarden FrankenDie Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Quartal 2026 ein negatives Ergebnis erzielt. Der Verlust für die Periode von Januar bis März des laufenden Jahres betrug 497,9 Millionen Franken, wie die SNB am Donnerstag mitteilte.

Read more »