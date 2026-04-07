Snacken und Abnehmen: 10 Snacks, die du ohne Reue genießen kannst

Du liebst es zu snacken, möchtest aber gleichzeitig abnehmen? Hier sind zehn überraschende und leckere Snacks, die dich beim Erreichen deiner Ziele unterstützen können.

Du naschst gerne, aber möchtest eigentlich abnehmen? Was fast unmöglich scheint, ist bei den richtigen Snacks offenbar kein Problem. Neben den bekannten gesunden Snacks wie Apfel, Avocado, Grapefruit oder Sellerie gibt es dabei auch überraschende Alternativen, von denen du richtig viel essen kannst – ohne dabei Gewicht zuzulegen. Hier sind zehn Highlights, die dir womöglich das Snacken versüßen:\1. Popcorn: Ballaststoffe liefern nicht nur Energie, sondern werden auch langsamer verdaut.

Dadurch bleibt man länger satt, obwohl man weniger Kalorien zu sich nimmt. Gute Beispiele für ballaststoffreiche Lebensmittel sind Vollkornprodukte, Gemüse und Obst. Doch auch Popcorn ist ein ballaststoffreicher Snack mit wenig Kalorien und enthält viele Vollkornbestandteile. Wichtig ist jedoch, eine Variante zu wählen, die ohne Öl (luftgepoppt) und mit wenig Salz zubereitet wird. Eine Tasse dieses Popcorns enthält nur etwa 30 Kalorien.\2. Edamame: Im Gegensatz zu vielen anderen Sojaprodukten ist Edamame nicht gesüßt und eignet sich hervorragend als gesunder, natürlicher Snack. Es liefert sowohl Eiweiß als auch Ballaststoffe, wodurch man länger satt bleibt. Für den Geschmack reicht oft schon eine kleine Prise Salz. Edamame enthält zudem alle neun essenziellen Aminosäuren sowie gesunde Omega-3-Fettsäuren. Für einen schnellen Snack empfiehlt es sich, Edamame zu kaufen, die sich in der Mikrowelle zubereiten lassen und möglichst wenig Zusatzstoffe enthalten.\3. Kale-Chips: Kale-Chips sind im Ofen getrockneter Grünkohl und eine knusprige Snack-Alternative. Sie liefern mehr Nährstoffe als Kartoffelchips und sind kalorienarm. Für die Zubereitung einfach mit etwas Salz und Olivenöl im Ofen backen.\4. Eier: Eier werden wegen ihres Cholesteringehalts oft kritisiert, können aber Teil einer gesunden Ernährung sein und beim Abnehmen helfen. Vor allem die enthaltenen Proteine und Aminosäuren sorgen für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Eine Studie aus dem Jahr 2008 zeigte, dass Menschen, die zum Frühstück Eier statt Bagels aßen, länger satt blieben und insgesamt weniger Kalorien zu sich nahmen. Zudem hatten sie einen niedrigeren BMI.\5. Blumenkohl: Blumenkohl ist kalorienarm und reich an Ballaststoffen, was ihn zum idealen Abnehmsnack macht. Durch die langsame Verdauung bleibt man länger satt. Zudem besteht Blumenkohl zu etwa 92 Prozent aus Wasser, was ebenfalls beim Gewichtsverlust helfen kann. Wasserreiche Lebensmittel sind kalorienarm und unterstützen das Kaloriendefizit. Für einen leckeren Snack kann man Blumenkohl mit etwas Currypulver im Ofen backen.\6. Hüttenkäse: Hüttenkäse ist ein kalorienarmer Snack, der sich besonders vor dem Schlafengehen eignet. Studien zeigen, dass der Verzehr am Abend den Stoffwechsel verbessern und beim Gewichtsmanagement helfen kann. Der enthaltene Eiweißstoff Casein wird langsam verdaut und versorgt den Körper über Nacht. Auch wenn Hüttenkäse kaum Ballaststoffe enthält, liefert er viel Protein und passt gut in eine Diät.\7. Essiggurken: Gewürzgurken sind ein idealer Snack für alle, die auf ihr Gewicht achten, da sie sehr kalorienarm sind. Eine Tasse enthält nur etwa 17 Kalorien. Am besten greift man zu ungesüßten Varianten.\8. Erdnussbutter: Erdnussbutter kann den Blutzucker stabilisieren und den Appetit reduzieren. In Kombination mit ihrem hohen Proteingehalt ist sie ein guter Snack zum Abnehmen. Studien zeigen, dass sie vor einer Mahlzeit das Sättigungsgefühl erhöht. Schon zwei Portionen pro Woche können langfristig beim Gewichtsverlust helfen.\9. Ingwer: Ingwer zählt zu den gesündesten Lebensmitteln: Er kann Übelkeit lindern, Entzündungen hemmen und den Blutzucker regulieren. Studien zeigen zudem, dass Ingwer das Hungergefühl reduzieren kann. Die enthaltenen Wirkstoffe unterstützen den Stoffwechsel und stabilisieren den Blutzucker, was beim Abnehmen hilft und länger satt hält.\10. Ganz wichtig: Wasser! Studien zeigen, dass viele Menschen essen, obwohl ihr Körper eigentlich Durst hat, da das Gehirn Hunger- und Durstsignale verwechseln kann. Wer genügend trinkt, spart sich damit unnötige Heißhungerattacken. Zudem kann Wasser den Stoffwechsel und die Energie steigern. Es wird empfohlen, vor den Mahlzeiten etwa zwei Tassen Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken, um weniger Kalorien aufzunehmen





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