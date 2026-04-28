SMS-Blaster: Neue Betrugsmasche mit Phishing-SMS in der Schweiz

Kriminelle nutzen SMS-Blaster, um Phishing-Nachrichten an Smartphones in der Nähe zu versenden. Die Geräte täuschen Mobilfunkantennen vor und zwingen Smartphones, sich mit ihnen zu verbinden. Betrügerische SMS werden automatisch verschickt, ohne dass die Täter die Telefonnummern kennen müssen. Die Masche hat bereits in mehreren Kantonen zu Schäden geführt.

In der Schweiz hat sich eine neue Betrug smasche verbreitet, bei der Kriminelle mit sogenannten SMS-Blastern Phishing -Nachrichten an Smartphones in der Nähe versenden. Diese Geräte, die etwa so groß wie ein Computergehäuse sind, täuschen eine legitime Mobilfunkantenne vor und zwingen Smartphones in einem Umkreis von 500 bis 1000 Metern, sich mit ihnen zu verbinden.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, erhalten die Nutzer automatisch betrügerische SMS, ohne dass die Täter die Telefonnummern kennen müssen. Ein bekanntes Beispiel ist der Fall in Genf, wo ein SMS-Blaster im Sommer 2023 eingesetzt wurde, um falsche Parkbussen zu verschicken. Die Nachrichten warnten vor einer angeblichen Strafe von 40 Franken, die schnell bezahlt werden musste, sonst würde sich der Betrag verdoppeln.

Die Opfer wurden auf eine gefälschte Website geleitet, die wie die offizielle Plattform aussah, und gaben dort persönliche Daten und Kontoinformationen preis. Insgesamt wurden 154 Geschädigte mit einem Schaden von fast zwei Millionen Franken registriert. Technisch gesehen, zwingen SMS-Blaster Smartphones kurzzeitig ins veraltete 2G-Netz, wo sie eine bekannte Sicherheitslücke ausnutzen, um Nachrichten ungeprüft zuzustellen. Obwohl das 2G-Netz in der Schweiz abgeschaltet ist, können die Täter ihre eigene Antenne betreiben und so die Schutzfilter der Mobilfunkanbieter umgehen.

Moderne Smartphones unterstützen weiterhin 2G, da der Standard in vielen Ländern noch genutzt wird. Cybersecurity-Experte Marc Ruef erklärt, dass diese Geräte für Betrüger besonders attraktiv sind, weil sie unabhängig vom Netz der Telekommunikationsanbieter funktionieren. Obwohl Swisscom, Sunrise und Salt seit 2022 SMS-Filter einsetzen, die täglich Zehntausende betrügerische Nachrichten blockieren, können SMS-Blaster diese Schutzmechanismen umgehen. Die Betrugsmasche ist nicht auf Genf beschränkt, sondern betrifft auch andere Kantone wie Waadt, Zürich, Luzern, Zug, Tessin und Basel-Stadt sowie Basel-Landschaft.

In Basel-Landschaft wurde ein Täter mit einem SMS-Blaster im Kofferraum festgenommen, der an einem Tag rund 100.000 Smartphones erreicht haben soll. Die Bekämpfung dieser Betrugsmasche stellt eine große Herausforderung für die Ermittler dar, da die Täter mobil und kurzfristig agieren. Lukas Wunderlin, Leiter der Cybercrime-Abteilung der Polizei Basel-Landschaft, betont, dass SMS-Blaster zwar viele elektronische Spuren hinterlassen, aber dennoch schwer aufzuspüren sind.

Um sich vor solchen Angriffen zu schützen, können Nutzer ihre Smartphones so einstellen, dass sie sich nicht mit dem 2G-Netz verbinden. Das Bundesamt für Cybersicherheit rät zudem zur Vorsicht bei verdächtigen Nachrichten und Links. Die Polizei konnte in einem Fall einen chinesischen Staatsbürger festnehmen, der mit einem SMS-Blaster unterwegs war, allerdings gibt sie keine Details über die Ermittlungsmethoden preis. Die Betrugsmasche zeigt, wie wichtig es ist, sich über neue Bedrohungen im digitalen Raum zu informieren und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen





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