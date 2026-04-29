SMS-Blaster: Betrugswelle in der Schweiz nimmt zu

Die Schweizer Kantone melden eine Zunahme des Einsatzes von SMS-Blastern, Geräten, die massenhaft Phishing-Nachrichten versenden und dabei SMS-Filter umgehen. Betrüger erbeuten so hohe Geldbeträge.

Die Verbreitung von sogenannten SMS-Blastern – Geräten, die sich als Mobilfunkantennen ausgeben und massenhaft Phishing -Nachrichten versenden – stellt in der Schweiz ein wachsendes Problem dar.

Was im Sommer letzten Jahres in Genf erstmals in größerem Umfang auffiel, hat sich nun als weit verbreitetes Phänomen erwiesen. Neben den bereits bekannten Fällen in Genf und dem Kanton Waadt, bestätigen nun auch die Kantone Zürich, Luzern, Zug, Tessin sowie beide Basel den Einsatz dieser Technologie auf ihrem Gebiet. Die Masche ist besonders perfide, da sie es Betrügern ermöglicht, SMS-Filter der Mobilfunkanbieter wie Swisscom, Sunrise und Salt zu umgehen, die täglich Zehntausende betrügerische Nachrichten blockieren.

Dies geschieht, indem das Gerät direkt eine Verbindung zu Smartphones in der Umgebung herstellt und Phishing-Nachrichten versendet, ohne auf das Telekommunikationsnetz angewiesen zu sein. Das Funktionsprinzip des SMS-Blasters ist denkbar einfach, aber äußerst effektiv. Das Gerät imitiert eine legitime Mobilfunkantenne, wodurch sich Smartphones in Reichweite automatisch damit verbinden. Sobald diese Verbindung hergestellt ist, werden Phishing-Nachrichten an die Geräte gesendet.

Diese Nachrichten fordern oft zur Eingabe persönlicher Daten auf, beispielsweise im Zusammenhang mit angeblichen Bussgeldern, Gebühren oder dringenden Kontoverifizierungen. Die bisherigen Schadensfälle sind erheblich. In Genf wurden bereits 154 Personen um fast zwei Millionen Franken betrogen, während im Kanton Waadt rund 40 Personen einen Schaden von insgesamt 260'000 Franken erlitten.

Ein besonders krasses Beispiel ereignete sich im Herbst letzten Jahres in der Region zwischen Muttenz und Basel, wo ein Täter rund 100'000 Smartphones an einem einzigen Tag mit Phishing-SMS im Namen der Migros erreichte. Die Polizei Basel-Landschaft konnte einen chinesischen Staatsbürger festnehmen, der im Besitz eines solchen SMS-Blasters war. Das sichergestellte Gerät ist etwa so groß wie ein Computergehäuse, wird an eine Autobatterie angeschlossen und über eine App gesteuert.

Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Festgenommene Teil eines organisierten Netzwerks ist, was die Komplexität des Problems unterstreicht. Die Polizei betont, dass SMS-Blaster viele elektronische Spuren hinterlassen, was die Ermittlungen erleichtert. Dennoch ist die Verfolgung dieser Kriminellen schwierig, da sie oft mit ausgeklügelten Methoden vorgehen und die Geräte mobil einsetzen. Um sich vor dieser Art von Betrug zu schützen, ist Vorsicht geboten.

Es ist ratsam, keine Links in SMS anzuklicken, die zur Bezahlung von Bussgeldern oder Gebühren auffordern. Im Zweifelsfall sollte man die zuständige Behörde direkt kontaktieren – jedoch nicht über einen in der Nachricht angegebenen Link, sondern über eine selbst recherchierte Telefonnummer. Die zunehmende Verbreitung von SMS-Blastern verdeutlicht die Notwendigkeit, das Bewusstsein für diese Betrugsmasche zu schärfen und die Sicherheitsmaßnahmen im digitalen Alltag zu verstärken.

Cybersecurity-Experten wie Marc Ruef betonen, dass diese Geräte für Betrüger besonders attraktiv sind, da sie unabhängig von den Telekommunikationsanbietern operieren können und somit die herkömmlichen Schutzmechanismen umgehen. Die Polizei arbeitet intensiv an der Aufklärung dieser Fälle und der Zerschlagung der dahinterstehenden Netzwerke, um die Bevölkerung vor weiteren Schäden zu bewahren. Die Festnahme in Basel-Landschaft stellt einen wichtigen Erfolg dar, aber die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen





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