SMI unter Druck: Iran-Krieg und Konjunktursorgen belasten Börse

Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und schwache Konjunkturdaten drücken auf die Schweizer Börse. Der SMI verliert an Wert, während einige Einzelwerte wie Nestlé profitieren.

Die Schweizer Börse zeigt sich am Freitag von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und den anhaltenden Konjunktur sorgen belastet. Der SMI verliert 1,02 Prozent auf 13'112,63 Punkte, was zu einem deutlichen Wochenminus von über 2 Prozent führt.

Die fragile Waffenruhe im Iran-Krieg und ein unerwartet starker Rückgang des Ifo-Index dämpfen die Stimmung. Händler beobachten, dass Investoren vor dem Wochenende Positionen abbauen oder zumindest nicht zulegen, da die Unsicherheit über die weitere Entwicklung anhält. Ein festgefahrenes Tauziehen zwischen den USA und dem Iran hält die Märkte in der Schwebe, wobei Investoren zwischen diplomatischen Signalen und Eskalationsrisiken pendeln.

Nestlé verzeichnet mit einem Anstieg von 1,3 Prozent auf 81,05 Franken den höchsten Stand seit Anfang März, was auf positive Quartalszahlen und angepasste Kursziele von Analysten zurückzuführen ist. Auch die Aktien von Roche und Novartis profitieren von positiven Nachrichten, wobei beide Unternehmen solide Zahlen und eine starke Profitabilität vorweisen.

Allerdings gaben die Kurse nach einem anfänglichen Anstieg im Verlauf des Tages wieder nach. Im Gegensatz dazu leiden die Papiere von Sika unter einer Abstufung durch Kepler und fallen zeitweise unter das bisherige Jahrestief. Die Aktien von Clariant zeigen eine Achterbahnfahrt mit starken Schwankungen, wobei Umsatz, operatives Ergebnis und Nettogewinn im zweiten Quartal hinter den Prognosen zurückblieben. Die Ölpreise steigen auf dem zuletzt erhöhten Niveau, während die USA ihre Militärpräsenz im Nahen Osten weiter verstärken.

Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Straße von Hormus sorgen für zusätzliche Unsicherheit. An den asiatischen Aktienmärkten herrscht ebenfalls Verunsicherung, wobei der Nikkei in Tokio leicht zulegt, während der chinesische CSI 300 fällt. Die wirtschaftlichen Folgen der Seeblockade in der Straße von Hormus und die steigenden Energiekosten heizen die Inflationssorgen an. Insgesamt dominiert an den Märkten eine von politischem Vakuum geprägte Situation, in der Nachrichten impulsartig verarbeitet werden und eine klare Richtung fehlt





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