Die US-Aktien starten höher nach dem Thanksgiving-Feiertag. Der SMI legt vor, doch Schwergewichte wie Logitech und UBS bremsen. Anleger bleiben vorsichtig.

Der Schweizer Aktienindex SMI legt am Freitagmorgen leicht zu und steigt um 0,31 Prozent, nachdem er in den vorangegangenen Tagen an Boden verloren hatte. Die anfänglichen Gewinne schmelzen jedoch rasch wieder dahin, da die schweren Indexwerte den Index bremst. Händler beschreiben die aktuelle Marktsituation als Phase, in der Schnäppchenjäger nach den jüngsten Verlusten zugreifen, warnen jedoch davor, eine positive Feiertagsstimmung vorschnell als verlässlichen Vorbote für eine Weihnachtsrally zu deuten.

Black Friday als Konsumindikator

Der sogenannte Black Friday dient diesen Tagen vor allem als Gradmesser für die Konsumfreude der amerikanischen Konsumenten. Die Anleger befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf eine verspätete Jahresendrally und der realen Gefahr drohender Abwärtsrisiken. Trotz der scheinbar optimistischen Stimmung in den frühen Handelsstunden spielen aktuelle Bedenken eine wesentliche Rolle. Die vermeintliche Schnäppchenjagd am Black Friday findet daher unter erheblichen Vorbehalten statt, da KI-Zweifel, Zinssorgen und geopolitische Zollrisiken lediglich vorübergehend aus dem Bewusstsein der Marktteilnehmer verdrängt wurden.

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Technologiewende treibt Kurse nach oben

Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien von Nvidia und Anthropic teilweise um mehr als sieben Prozent. Diese deutlichen Kursgewinne erfolgen vor dem Hintergrund, dass die Branche in den vergangenen Wochen drastische Verluste hinnehmen musste, bedingt durch Spekulationen über ein mögliches Ende des KI-Booms. Die aktuelle Marktentwicklung ist laut Analystin Kathleen Brooks vom Brokerhaus XTB hauptsächlich eine Reaktion auf vorangegangene Kursverluste. Sie betont, dass die grundsätzlichen Fragen zu den langfristigen Aussichten vorerst unbeantwortet bleiben. Einige Investoren bezweifeln nach wie vor, ob sich die milliardenschweren Investitionen in den Bau neuer KI-Rechenzentren tatsächlich auszahlen werden.

Logitech und UBS als Marktstützen

Im Schweizer Markt zeigten sich die Aktien von Logitech und UBS fester und zählen aktuell zu den größten Gewinnern mit Aufschlägen zwischen 3,2 und 2,2 Prozent. Stephan Kemper, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank, erklärte, dass die Risikobereitschaft auf dem Markt zurückkehrt. S&P 500 und Nasdaq stiegen am Black Friday um jeweils etwa ein Prozent auf 25.431 Zähler beziehungsweise 6094 Punkte. Diese positive Entwicklung wurde jedoch durch schwächere Index-Schwergewichte etwas gedämpft, die den weiteren Anstieg dämpften. Die Anleger spielen derzeit nach ihren eigenen Spielregeln und begeben sich auf gezielte Preisjagd.

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Geopolitik und Rohstoffmärkte belasten

Neben technologischen Faktoren belasten geopolitische Spannungen die Märkte. Die Ölpreise sind in dieser Woche aufgrund der Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter gestiegen. Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker in der Region schüren die Befürchtung, dass Feindseligkeiten die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus beeinträchtigen könnten. Zudem deutet Darshan Desai, Geschäftsführer bei Aspect Bullion & Refinery, darauf hin, dass die Instabilität in den kommenden Tagen anhalten dürfte. Erwartungen weiterer Zinserhöhungen in den USA sowie anhaltende Inflationssorgen setzen den Rohstoffmarkt weiterhin unter Druck.

Ausblick auf den Dezember

Durch die feiertagsbedingte Ruhepause an der Wall Street, die wegen Thanksgiving geschlossen war, erhielten die asiatischen und europäischen Börsen am Freitag etwas Erleichterung von den jüngsten Sorgen um den Sektor der Künstlichen Intelligenz. Die Aussicht auf staatliche Hilfen Chinas und Südkoreas zur Stützung der Aktienmärkte hat die Stimmung an den asiatischen Börsen ebenfalls aufgehellt. Die Regierung in Peking kündigte an, dass die wichtigsten staatlich unterstützten Investoren eine größere Rolle bei der Stabilisierung spielen sollen. Sofern im heutigen Handelsverlauf kein großer Schock eintritt, sei der November praktisch abgehandelt, kommentiert ein Händler das erwartete Börsengeschehen zum Wochenschluss. Die Märkte schleppen sich nun in den Dezember, wo eine saisonale Santa-Rally derzeit kaum in Sicht ist.