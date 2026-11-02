SMI sinkt durch Pharma-Verluste - Holcim und Cembra fallen

Der Schweizer Leitindex SMI fällt aufgrund von Verlusten bei Roche und Novartis. Zudem schwächen sich Holcim und Cembra, während Autoneum steigt.

Der Schweizer Aktienindex SMI verzeichnete am Montag einen deutlichen Rückgang und schloss mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 14'771,07 Punkten. Dieser negative Trend ist in erster Linie den Abgaben bei den grosskapitalisierten Pharmawerten geschuldet, die als Indexschwergewichte das Gesamtbild dominieren. Vor diesem Hintergrund zeigten die Märkte in Asien eine überraschende Widerstandskraft gegen den Kurseinbruch der US-Technologie-Werte vom Freitag.

Pharma-Giganten belasten den Index

Allgemein fester sind Tech-Werte und Titel, die von der jüngsten KI-Rallye stark profitiert haben, zuletzt aber verkauft wurden. Die Themenstellung wird in dieser Woche vor allem von den USA bestimmt. Neben diversen Daten vom Arbeitsmarkt stehen dort vor allem die Midterms dick angestrichen in der Agenda der Anleger. Die Zwischenwahlen gelten als Unsicherheitsfaktor, wobei erste Trends in den frühen Morgenstunden des Mittwochs abzeichnen sollten.

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Zu den Stützen der Vorwoche hatten gerade auch die schwergewichteten Pharmawerte gezählt. Am Montag nun geht es mit Roche um 1,4 Prozent nach unten und mit Novartis um 1,5 Prozent. Für den Roche-PS hatte die UBS das Rating zwar auf Neutral gesenkt, das neue Kursziel liegt mit 420 Franken aber deutlich über dem aktuellen Niveau. Bei Novartis hat die Deutsche Bank das Anlagerating für die Aktie von Halten auf Verkaufen gesenkt.

Bauzulieferer senkt Prognose drastisch

Neben den Pharma-Titeln drückten auch andere grosse Namen auf den Index. Der Ostschweizer Bauzulieferer musste wegen des schleppenden Geschäfts in Deutschland seine Prognose für das laufende Jahr senken. Die Aktie taucht dabei um rund 7,1 Prozent, denn das Unternehmen hat die Prognose für 2026 erhöht, was jedoch nicht ausreichte, um die Sorgen der Investoren zu zerstreuen.

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Es ist die zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr, was entsprechend wenig goutiert wird. Gleichzeitig sanken die Werte von Holcim im Tagesverlauf an Fahrt und notieren mittlerweile 7,3 Prozent höher, bevor sie dann doch fielen. Der Autozulieferer wird mit dem geplanten Kauf der französischen Trèves Group um rund einen Drittel wachsen. Die Winterthurer kaufen einen Turnaround-Kandidaten, meinen Analysten.

Ölpreise und globale Marktstimmung

Gleichzeitig mahnen Händler zur Vorsicht. Bis zu den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen am Mittwochmorgen werde sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Und am Berichtstag würden nach US-Schluss die Quartalszahlen von verschiedenen Konzernen folgen. Gestützt werden die Märkte aktuell von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise zum Wochenauftakt.

Diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran wirkten preisdämpfend. Aktuell kostet ein Barrel Brent rund 108,50 Dollar. Zudem lief beim Brent der Dezember-Kontrakt aus, sodass der Januar-Future jetzt derjenige mit dem nächsten möglichen Auslieferungstermin ist. Der letzte Kurs des Dezember-Kontrakts hatte am Freitag bei fast 118 Dollar gelegen.

Medtech und Autoneum als positive Kontraste

Trotz der allgemeinen Negativstimmung gab es auch Gewinner. Eine Schweizer Medtech-Aktie steigt auf Vier-Jahres-Hoch und legt um gar 7,1 Prozent an. Das Basler Orthopädieunternehmen hat die Prognose für 2026 erhöht und erreicht damit das Niveau von April 2022. Dies steht im starken Kontrast zu anderen Titeln wie Cembra, deren Aktie erheblich einbrach.

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Autoneum notiert um 0,7 Prozent höher und profitiert von den Übernahmeplänen. Der Autozulieferer wird mit dem geplanten Kauf der französischen Trèves Group um rund einen Drittel wachsen. Auf der einen Seite senkt Research Partners die Papiere auf Verkaufen, auf der anderen Seite bleibt die UBS bei ihrer Kaufempfehlung und erhöht gar das Kursziel. Das Kursplus seit Jahresbeginn beträgt damit immer noch rund 60 Prozent.