SMI mit knappem Plus nach volatilem Handel Tag - KI-Aktien im Fokus, Reedereien unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt rettet sich mit einem minimalen Tagesgewinn in den Feierabend, nachdem die anfängliche Euphorie über ein Iran-Deal verpufft ist. Während Partners Group, Holcim und Technologiewerte zulegen, verlieren Novartis und Roche. Gleichzeitig warnen Analysten vor Strukturproblemen im KI-Sektor.

Die Schweizer Börse schloss am Montag mit einem leichten Plus von 0,07 Prozent auf 13'717,54 Punkten. Nach einem starken Start, bei dem der SMI ein Tageshoch von 13'869 Punkten erreichte, gaben die Gewinne im Laufe des Tages weitgehend wieder ab.

Die anfängliche Euphorie über einen möglichen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran verflog schnell. Von den 20 SMI-Mitgliedern schlossen 14 im Plus, sechs verbuchten Verluste. Besonders stark performten Partners Group, Amrize, Holcim und Sika. Novartis und Roche gehörten zu den Verlierern.

Die Aktien von Flugzeugbauern und konjunktursensiblen Technologie- sowie Halbleiterwerten profitierten von der Hoffnung auf niedrigere Energiekosten und KI-getriebene Nachfrage. Zudem stieß die erfolgreiche Erstnotiz von CoreWeave auf reges Interesse und wird als gutes Zeichen für geplante Mega-Börsengänge von KI-Spezialisten gewertet. Gleichzeitig warnen Experten vor einem möglichen KI-Investitionsblase, da 85 Prozent der KI-Umsätze laut Analyse aus zirkulären Transaktionen innerhalb des Tech-Ökosystems stammten und nicht aus echter kommerzieller Nachfrage.

Die Aussicht auf eine Öffnung der Straße von Hormus belastete indes die Aktien der dänischen Reederei, die rund fünf Prozent nachgaben





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