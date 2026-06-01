SMI klar im Minus: Iran-Konflikteskalation belastet die Märkte, Ölpreis steigt sprunghaft

Der Schweizer Aktienmarkt SMI schloss am Montag deutlich im Minus. Hauptgründe waren die Belastung durch die eskalierenden Spannungen im Iran-Konflikt sowie steigende Ölpreise. Geopolitische Risiken und Gewinnmitnahmen nach der starken Mai-Entwicklung drückten auf die Stimmung, während KI-Aktien uneinheitlich reagierten.

Der Schweizer Marktindex SMI schloss am Montag deutlich im Minus und verzeichnete einen Verlust von 3,3 Prozent. Die Gewinne aus der starken Entwicklung im Mai wurden von den Anlegern realisiert, was zu einem klaren Rückgang des Gesamtmarktes führte.

Auch andere europäische Indizes gaben deutlich nach. Neben dem anhaltenden Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) sorgten vor allem die eskalierenden Spannungen im Iran-Konflikt für negative Stimmung. Der Iran hat die indirekten Verhandlungen mit den USA über eine Beilegung des Konflikts vorerst gestoppt. Das iranische Verhandlungsteam setzte den Austausch von Nachrichten über Vermittler aus, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Montag meldete.

Als Grund wurden die jüngsten israelischen Militäraktionen im Libanon genannt. Tasnim zufolge wird es erst wieder Gespräche zur Beendigung des seit drei Monaten andauernden Iran-Kriegs geben, wenn die Forderungen des Irans erfüllt sind. Dazu gehören ein sofortiges Ende der israelischen Militäreinsätze im Gazastreifen und im Libanon sowie der vollständige Abzug Israels aus den besetzten Gebieten im Libanon.

Zudem drohte der Iran mit der vollständigen Sperrung der strategisch wichtigen Meerenge von Hormus und der Strasse von Bab al Mandab am Horn von Afrika. Diese Entwicklungen belasteten die Märkte weiter. Gleichzeitig stieg der Ölpreis sprunghaft an, da die Sorge vor einer Unterbrechung der Öllieferungen aus der Region wuchs. Im Tech-Bereich sorgten Aussagen von Jensen Huang, dem Chef von Nvidia, für Bewegung.

Er bekräftigte, dass er im KI-Bereich für die Softwarebranche weiter keine Bedrohung sehe. Dies beflügelte die Aktien von Softwareunternehmen, während Nvidia selbst um knapp ein halbes Prozent auf 50'792 Punkte nachgab, nachdem es im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht hatte. Konkurrenten im PC-Bereich gerieten unter Druck, so verloren Intel-Aktien 2,5 Prozent. Die Aussichten auf weitere Höchststände für die Indizes trübten sich ein, auch wenn sie zuletzt leicht ins Plus drehten.

Die Berenberg Bank hat die Abdeckung eines Elektronikkonzerns mit dem Rating "Hold" wieder aufgenommen. Zudem verwies der Markt auf frühere lobende Worte von US-Präsident Trump, die am Wochenende wieder die Runde gemacht haben sollen. Insgesamt blieb das Handelsumfeld angespannt und von geopolitischen Risiken geprägt





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