SMI im Plus dank Industrie und Finanzwerten - UBS und Lonza mit starken Vorwärtsimpulsen

Der Schweizer Leitindex SMI startet freundlich in den Handelstag und gewinnt 0,5 Prozent. Während Industrie, Finanzwerte und zyklischer Konsum zulegen, bremsen defensiven Schwergewichte wie Novartis, Roche und Nestlé. Besonders hervor heben sich UBS und Lonza. Die UBS setzt ihre Erholung fort und profitiert von Management-Käufen. Lonza baut auf dem starken Börsengang-Debüt auf und kauft mit einer Tochtergesellschaft die KI-Coding-Plattform Cursor. Das vorläufige Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran sorgt für Entspannung, mildert Inflationssorgen und lenkt den Fokus auf die bevorstehende Fed-Sitzung. In Deutschland zeigt sich der DAX ebenfalls leicht freundlich, während einzelne Werte wie Aixtron nach einer Kapitalerhöhung unter Druck stehen. Gold setzt seinen Aufwärtstrend fort.

Der Schweizer Aktien markt startet positiv in den Handelstag. Der SMI gewinnt 0,5 Prozent auf 13.785 Punkte. Getragen wird die positive Entwicklung vor allem von den Werten aus der Industrie (+1,3 %), dem Finanzsektor (+0,8 %) sowie dem zyklischen Konsum (+0,4 %).

Die defensiven Schwergewichte aus dem Gesundheitsbereich wie Novartis, Roche und Nestlé wirken hingegen bremsend und zählen zu den Schlusslichtern. Auch der Technologiesektor (-0,2 %) zeigt sich leicht schwach. Innerhalb des Bluechip-Index liegen neun der zwanzig Werte im Plus. Besonders hervor tun sich ABB, Lonza und die UBS.

Die UBS setzt dabei ihre Erholung nach dem kräftigen Ausverkauf Anfang Juni fort und kann zusätzlich von Management-Käufen in Millionenhöhe profitieren. Bei Lonza (+0,9 %) zeigt sich eine anhaltende Dynamik; die Aktie baut auf ihrem starken Börsengang-Debüt auf, bei dem sie gegenüber dem Emissionspreis um rund 55 % gestiegen war.

Zudem hat Lonza über seine Tochter X67 und das KI-Unternehmen Anysphere eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf der KI-Coding-Plattform Cursor unterzeichnet, die mit einem Unternehmenswert von 60 Milliarden bewertet wird. Gegentrend bildenNovartis, Roche und Nestlé, die allesamt im Minus liegen. Die defensiven Werte stehen unter Druck, da das vorläufige Abkommen zwischen den USA und dem Iran die Sorgen vor steigenden Zinsen und Inflationsgefahren vor der anstehenden Fed-Sitzung mildert. Dadurch verringert sich die Nachfrage nach als sicherem Hafen geltenden Titeln.

Zudem lenkt das Friedensabkommen den Fokus der Investoren zunehmend auf die Geldpolitik. Mit Spannung wird der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh erwartet. Obwohl allgemein mit unveränderten Zinsen gerechnet wird, analysieren die Märkte jeden Hinweis auf den künftigen Zinspfad. Sollte Andeutungen für spätere Senkungen fallen, könnte dies weitere positiven Impulse geben.

Die geopolitischen Entspannungssignale haben bereits die US-Börsen am Montag beflügelt. In Deutschland zeigt sich der DAX ebenfalls freundlich und legt zur Eröffnung um 0,2 % auf 24.943 Punkte zu, nachdem er am Wochenanfang bereits um gut ein Prozent gestiegen war.

Allerdings haben einige Werte wie der Münchener Chip-Zulieferer Aixtron nach einem rasanten Kursanstieg eine Kapitalerhöhung über mehr als eine Viertelmilliarde durchgeführt, was den Kurs belastet und ins Minus rutschen ließ. Auch bei Swisscom (-0,7 %) und VAT (-3,4 %) gibt es negative Unternehmensmeldungen. Swisscom notiert leicht im Minus, während VAT negativ auf die Ankündigung eines Effizienzprogramms und den Verkauf eines Werks in Tunesien reagiert.

Händler verweisen zudem darauf, dass eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus die zuletzt stark gestiegenen Frachtraten wieder unter Druck setzen könnte, was container Reedereien belastet. Bei den Rohstoffen setzt Gold seinen Aufwärtstrend fort und steigt weiter. Analysten sehen in der Iran-Euphorie einen anhaltenden Treiber, der den Goldpreis möglicherweise bis zur Unterzeichnungszeremonie am Freitag stützen könnte. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steht ebenfalls im Fokus, da am Donnerstag ihre geldpolitische Lagebeurteilung ansteht.

Insgesamt bleibt die Stimmung an den Märkten vorsichtig optimistisch, getragen von den geopolitischen Entspannungen und der Hoffnung auf einen moderaten Zinskurs der Fed. Die defensiven Sektoren Gesundheit und Immobilien zeigen sich hingegen schwach, während die zyklischen Bereiche Industrie und Finanzen die Gewinnerliste anführen





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