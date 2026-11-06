SMI-Fall nach Tech-Ausverkauf: Schweizer Börse reagiert nervös auf US-Turbulenzen

Der Schweizer Aktienindex SMI verliert trotz Erholung deutlich an Boden. Technologie- und Finanzwerte leiden unter US-Vorgaben und regulatorischen Ängsten. Mehr Details zum Verlauf.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag signifikante Einbußen hinnehmen müssen, nachdem er zuvor von einem historischen Höchststand abgewichen war. Der Leitindex SMI, der am Donnerstag zeitweise beinahe 15'100 Punkte erreicht hatte, sackte in der ersten Handelshälfte um knapp 500 Punkte auf zeitweise unter 14'600 Punkte ab. Diese Bewegung geschah vor dem Hintergrund eines massiven Ausverkaufs von Technologie-Aktien in den USA, der sich auch in der Schweiz in beinahe panikartigen Verkaufswellen niederschlug.

Verluste am Ende kontrolliert

Am Ende der Session hatte sich die Lage jedoch entspannt. Dank einer kräftigen Aufholjagd im Nachmittagshandel hielten sich die finalen Verluste in engen Grenzen. Der SMI schloss um 1,14 Prozent bei 14'796,50 Punkten. Die Nervosität der Investoren legte somit wieder ein wenig ab, obwohl die Stimmung an den internationalen Märkten seit der Bekanntgabe der US-Wahlergebnisse am Mittwoch schnell von Euphorie in Unsicherheit umgeschlagen war.

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Tech-Bewertung im Fokus

Das übergeordnete Thema bleibt die bewertungstechnische Neujustierung des Technologiesektors, die seit den Wahlen deutlich verstärkt wurde. Analysten sehen ein Tauziehen zwischen politischer Zuversicht und wachsenden regulatorischen Unsicherheiten, das wahrscheinlich in die nächste Runde gehen wird. Einerseits sorgt die Erleichterung über das eindeutige Ergebnis der US-Zwischenwahlen für Optimismus, andererseits sorgen Befürchtungen, dass eine strengere Regulierung der künstlichen Intelligenz (KI) neue Wachstumsbremsen auslösen könnte.

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Branchenvergleich und Einzeltitel

Im Wochenausgleich ergab sich ein minimales Minus von 0,1 Prozent. Mit Ausnahme von Sandoz schlossen alle Titel im SMI im roten Bereich. Die Schwergewichte Nestlé (-1,6%), Roche (PS -0,4%) und Novartis (-0,8%) boten keine ausreichende Stütze. Größter Verlierer war Swiss Re, das um 4,6 Prozent auf 151,95 Franken fiel. Die Aktie war zuvor durch starke Quartalszahlen gestiegen, wurde aber durch die Bestätigung des Ratings "Sell" durch die UBS am Donnerstagabend gedämpft.

Europäische und amerikanische Märkte

Auch an anderen europäischen Börsenplätzen gingen die Kurse ähnlich stark nach unten, etwa beim Dax in Frankfurt mit einem Minus von 2,0 Prozent. In den USA zeigten die Technologie-Werte vor dem Wochenende zumindest Ansätze einer Erholung. Auch in der Schweiz blieben die Tech-Werte bis zum Nachmittag relativ stabil oder erholten sich leicht, bevor die nervöse Stimmung am Ende wieder umkehrte. So gab Logitech (-1,7%) am Ende mehr nach als der Gesamtmarkt.