Der Schweizer Leitindex SMI verliert die Marke von 15'000 Punkten, da alle Blue Chips Einbussen verzeichnen. US-Investoren warten auf wichtige Quartalszahlen von Nvidia und Anthropic.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die psychologische Schwelle von 15'000 Punkten nachhaltig verloren. Der Schweizerische Aktienindex SMI schloss am Dienstag um 1,4 Prozent tiefer auf 14'976 Punkte. Dies markiert den ersten Schlusskurs unter dieser Marke nach mehr als einer Woche. Die breite Marktstimmung wurde durch diese Entwicklung deutlich gedämpft, wobei alle wichtigen Blue Chips Verluste verzeichneten.

Marktdynamik und institutionelle Abwertungen

Die Marktbewegung wurde zusätzlich durch negative Nachrichten aus der Finanzbranche beschleunigt. Die Bank UBS lag am unteren Ende der Tabellenwertung, was die Stimmung im Sektor weiter drückte. Parallel dazu geriet Swiss Life nach einer Herabstufung durch einen Marktteilnehmer unter Druck. Ein Marktbeobachter betonte, dass diese Entwicklungen die Anleger in anderen Bereichen vorsichtiger stimmen ließen.

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Kritische Medienberichte trugen ebenfalls zur Belastung bei. Ein Anbieter hatte den Titel auf "Equal Weight" zurückgestuft. In der Begründung verwies man auf sich verschlechternde Fundamentaldaten. Der jüngste Kursanstieg des betroffenen Unternehmens wurde als übertrieben eingestuft, da die aktuellen Daten vor diesem Hintergrund nicht gerechtfertigt schienen.

Ölpreise und geopolitische Spannungen

Am Ölmarkt bleibt die Situation an der Strasse von Hormus ein bestimmendes Thema für die Preisfindung. Erneut meldeten die Revolutionsgarden Irans Explosionen an zwei Schiffen in dieser strategisch wichtigen Wasserstraße. Dies hat die Preise für beladene Supertanker und Gastankschiffe direkt beeinflusst.

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Die Sicherheitslage verschärft sich weiterhin. In den vergangenen Tagen wurden mehrfach Tankschiffe auf dem Weg von den Fördergebieten am Persischen Golf beschossen oder durch Seeminen beschädigt. Diese Vorfälle halten die Unsicherheit in der Lieferkette aufrecht und sorgen für eine anhaltende Volatilität im Energiesektor.

Technologie-Sektor: Nvidia und Anthropic im Fokus

Der US-Markt wird zunehmend von den Erwartungen an die Technologiebranche bestimmt. Unmittelbar nach Börsenschluss in den USA wird der Quartalsbericht von Nvidia erwartet. Am Donnerstag folgt der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic. Investoren sehen beide Ereignisse als wichtigen Test für die gesamte Technologiebranche an.

Die Aktie von Nvidia sank am Dienstag um 0,6 Prozent auf 51'281 Punkte. Sie hatte sich zuletzt besser als andere Indizes gehalten, doch die Unsicherheit wächst. Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Schweizer Onlinebank betonte, dass Anleger nun Wachstum, Margen und Kundenverpflichtungen sehr genau prüfen werden.

Externe Einflüsse und Rohstoffmärkte

Auch geopolitische Beschränkungen wirken sich aus. Neue US-Exportkontrollen für hochmoderne KI-Chips nach Singapur und Malaysia erhöhen die Unsicherheit über das China-Geschäft. Nach den Affären um den Rücktritt von Chef Jensen Huang steht nun das operative Geschäft im Mittelpunkt. Investmentstratege Neil Wilson vom Onlinebroker Saxo UK geht von einem starken Bericht aus, warnt aber vor übermäßiger Euphorie.

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Auf den Rohstoffmärkten zeigt sich ein ähnliches Bild. Kupferpreise sanken um 0,8 Prozent auf 13'144 Dollar pro Tonne. Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG erklärte, dass aktuell vor allem Erwartungen an den Ausbau von Rechenzentren und Energieinfrastruktur gehandelt werden. Eine Enttäuschung durch Nvidia könnte eine weitere Verkaufswelle auslösen.

Branchenüberblick: Baumärkte und Finanzsektor

Nicht nur Technologieaktien leiden unter der Skepsis. Auch der Finanzsektor und andere Bereiche geben nach. Die Aktien der Baumarktkette Industrial dürften mit minus 0,6 Prozent auf 51'313 Punkte in den Handel gehen. Der Umsatz im dritten Quartal stieg zwar stärker als erwartet, die Profitabilität fiel jedoch unter die Analystenprognosen.

Im Finanzbereich verzeichnete man leichte Gewinne. Ein Finanzhaus verteuerte sich um 3,4 Prozent nach Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Bankengruppe Emirates NBD. Insgesamt bleibt der Technologiesektor das bestimmende Thema, da auch defensive Werte kaum Unterstützung bieten. Die Anleger warten nun gespannt auf die nächsten Quartalszahlen.