Smart Wealth Asset Management verstärkt Beirat mit KI-Experten Angelo Calvello

Der Zürcher Vermögensverwalter Smart Wealth Asset Management hat Angelo Calvello, einen erfahrenen Experten für künstliche Intelligenz und Vermögensverwaltung, in seinen Beirat berufen, um das institutionelle Wachstum und die KI-Strategie des Unternehmens zu stärken.

Smart Wealth Asset Management , ein auf Investitionen in künstliche Intelligenz spezialisierter Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich, hat Angelo Calvello in seinen Beirat berufen. Diese strategische Entscheidung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine Position im institutionellen Bereich zu festigen und sein globales Wachstum weiter zu beschleunigen.

Calvello bringt eine beeindruckende Karriere mit, die sich durch Führungsrollen in renommierten Finanzinstituten und ein tiefes Verständnis für die Anwendung von künstlicher Intelligenz im Investmentbereich auszeichnet. Vor seiner Tätigkeit bei Smart Wealth war Calvello Mitgründer und Präsident von Rosetta Analytics, einem Unternehmen, das sich auf KI-gestützte Investmentlösungen für institutionelle Kunden konzentrierte. Er demonstrierte seine unternehmerischen Fähigkeiten auch als Gründer von Blue Diamond Asset Management in Zug, wo er ein verwaltetes Vermögen von 1,5 Milliarden US-Dollar erfolgreich verwaltete.

Seine berufliche Laufbahn umfasst zudem bedeutende Positionen bei Man Investments, State Street Global Advisors, Crédit Agricole Futures und der CME Group, wodurch er ein umfassendes Verständnis der globalen Finanzmärkte erlangte. Calvello ist in der Finanzwelt nicht nur als Manager, sondern auch als angesehener Autor und gefragter Redner auf Fachkonferenzen bekannt. Er publiziert regelmäßig fundierte Analysen und Kommentare für renommierte Publikationen wie den «Institutional Investor», «Pensions & Investments» und die «Financial Times».

Seine Kolumne «The Doctor Is In» wurde 2016 mit dem prestigeträchtigen Jesse H. Neal Award für den besten Kommentar ausgezeichnet, was seine Expertise und seinen Einfluss in der Branche unterstreicht. Darüber hinaus hat er sein Wissen und seine Erkenntnisse in dem Buch «Environmental Alpha: Institutional Investors and Climate Change» zusammengefasst, das sich mit der Rolle institutioneller Investoren im Kontext des Klimawandels auseinandersetzt.

Sein Engagement erstreckt sich auch auf verschiedene Vorstands- und Beiratsmandate, darunter den Vorsitz des Climate Advisory Panel beim Maryland State Retirement & Pension System, was sein Interesse an nachhaltigen Investitionen und verantwortungsvoller Unternehmensführung verdeutlicht. Als neues Mitglied des Beirats von Smart Wealth wird Calvello eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der KI-Strategie des Unternehmens spielen, die Beziehungen zu institutionellen Kunden stärken und langfristige Wachstumsinitiativen unterstützen.

Die Berufung von Angelo Calvello erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem institutionelle Anleger zunehmend nach robusten und leistungsstarken KI-gestützten Investmentstrategien suchen. Miró Mitev, Gründer und CEO von Smart Wealth, betonte die Bedeutung dieses Neuzugangs: «Angelo tritt Smart Wealth in einer entscheidenden Phase bei, in der institutionelle Anleger verstärkt robuste, KI-gesteuerte Strategien nachfragen. Seine fundierte Expertise an der Schnittstelle von Vermögensverwaltung und künstlicher Intelligenz wird wertvolle strategische Orientierung bieten.

» Manuel Ebner, Verwaltungsratspräsident von Smart Wealth, ergänzte, dass Calvello eine hoch angesehene Persönlichkeit in der globalen KI- und Vermögensverwaltungsbranche sei. Seine Erfahrung bei der Man Group und sein tiefgreifendes Verständnis für die Anwendung von KI im Finanzwesen machen ihn zu einer herausragenden Bereicherung für das Team. Die proprietäre KI-Technologie von Smart Wealth, die seit dem Jahr 2000 von Miró Mitev entwickelt wird, hat sich bereits in verschiedenen Marktzyklen bewährt und eine risikoadjustierte Outperformance erzielt.

Die Multi Asset AI Flagship-Strategie des Unternehmens demonstriert das Potenzial von KI, innovative und erfolgreiche Investmentlösungen zu schaffen. Die Zusammenarbeit mit Calvello soll diese Entwicklung weiter vorantreiben und Smart Wealth als führenden Anbieter von KI-gestützten Vermögensverwaltungsdienstleistungen positionieren





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