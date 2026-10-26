Smart‑Farming: Globaler Trend mit regionalen Unterschieden

Eine von der Universität Bonn geleitete Studie zeigt, dass Smart‑Farming heute weltweit 42 % der Ackerflächen nutzt und bei weiteren Fortschritten auf bis zu 75 % steigen könnte. Nichtsdestotrotz variiert die Wirtschaftlichkeit stark je nach Region, wobei große Betriebe und strenge Umweltauflagen den Einsatz fördern. Für die meisten afrikanischen Länder bleiben die Technologien jedoch noch alleine schwer zugänglich.

Die Feldforschung hat ergeben, dass moderne Smart‑Farming‑Technologien - von Roboter n über Drohnen bis hin zu künstlicher Intelligenz - einen entscheidenden Beitrag leisten, wenn es darum geht, die Landwirtschaft ressourcenschonender und nachhaltiger zu gestalten.

In einer weltweiten Analyse, die von der Universität Bonn geleitet wurde, wurde gemessen, dass bereits rund 42 % der Ackerflächen weltweit auf dem Einsatz dieser Systeme basieren, wobei die meisten Gebiete, die von den Technologien profitieren, sich in Nordamerika, Westeuropa, Australien und Japan befinden. Die Forscher schätzen, dass sich dieser Anteil in den nächsten zwei Jahrzehnten weiter steigern könnte, möglicherweise auf etwa 50 % oder sogar bis zu 75 % unter strengeren Umweltauflagen.

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Smart-Farming Nutzung in verschiedenen Regionen

Im Gegensatz dazu besteht die Gefahr, dass bei lockeren gesetzlichen Vorgaben der Einsatz auf etwa 31 % zurückfallen würde. Ein besonderes Augenmerk der Studie liegt auf der unterschiedlichen Wirtschaftlichkeit von Smart‑Farming in verschiedenen Regionen. Der Nutzen ist am höchsten in Gebieten mit großen, industriellen Betrieben, hohen Lohnkosten, guter Bildung und intensiven Umweltschutzbestimmungen. In diesen Kontexten lassen sich durch gezielten Einsatz von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Wasser erhebliche Kosten einsparen, zudem kann Automatisierung teure Arbeitskräfte ersetzen.

Das Bild sieht für viele Länder südlich der Sahara jedoch düsterer aus: Hier sind die meisten modernen Smart‑Farming‑Technologien bislang nur eingeschränkt nutzbar, weil sie primär für großflächige, kapitalintensive Betriebe konzipiert wurden. Deshalb appellieren die Wissenschaftler an eine verstärkte Entwicklung von Lösungen, die auf kleinbäuerliche Strukturen zugeschnitten sind. Ein wesentlicher Treiber der Implementierung neuer Technologien sind laut den Befunden die Umweltauflagen. Wo diese streng sind, lohnt sich der Einsatz von Präzisionslandwirtschaft besonders, da er die Effizienz steigert und Umweltauswirkungen reduziert.

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Datenbasis und internationale Zusammenarbeit bei Studie

Gleichzeitig zeigen die Daten, dass Smart‑Farming in Gebieten mit akuten Umweltproblemen - etwa Wasserknappheit - besonders wirtschaftlich erscheint, weil intelligente Bewässerungssysteme einen hohen Nutzen bieten können. Für die Analyse wurden Daten von über 4.000 Standorten weltweit gesammelt, an denen Smart‑Farming bereits aktiv genutzt wird. Zusätzlich wurden mehr als 8.000 Experten befragt und wissenschaftliche Veröffentlichungen ausgewertet.

Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und der University of California in Berkeley durchgeführt, begleitet von einem großen internationalen Netzwerk von Landwirt*innen und Fachkräften. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Smart‑Farming-Technologien eine vielversprechende Lösung für eine nachhaltige Landwirtschaft bieten, jedoch deren Erfolg stark von regionalen Gegebenheiten, Wirtschaftlichkeit und Umweltbestimmungen abhängt. Insbesondere die Integration von Frühwarn- und Präzisionssystemen könnte die Resilienz von Agrarsektoren stärken und den Weg zu einer ressourcenschonenden Produktion ebnen.