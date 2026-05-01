Smart Energy Network Tübach: Projekt beendet – Wasserstoff-Vision gescheitert

Das Projekt «Smart Energy Network Tübach», das Wasserstoff als Energieträger in die Gemeindeversorgung integrieren sollte, wurde abgebrochen. Eine Analyse zeigte, dass die Infrastrukturkosten und die bestehenden Heizungsanlagen den Einsatz von Wasserstoff in Tübach unwirtschaftlich machen.

Das Projekt « Smart Energy Network Tübach » ist beendet. Die Gemeinde Tübach und ihre Projektpartner haben entschieden, dass der Versuch, Wasserstoff als umweltfreundlichen Energieträger in die Gemeindeversorgung zu integrieren, für Tübach nicht praktikabel ist.

Ursprünglich im Februar 2025 angekündigt, sollte das Projekt die Praxistauglichkeit von Wasserstoff als Energieträger demonstrieren. Die Erkenntnisse zeigen, dass das Konzept für eine Gemeinde wie Tübach nicht geeignet ist, aber an einem anderen Ort funktionieren könnte. Die Idee entstand nach einem Vortrag über Wasserstoff als Energieträger für Gemeinden, der eine Dorfskizze präsentierte, die Tübach ähnelte.

Da Tübach ohnehin die Heizung im Gemeindehaus und Seniorama ersetzen musste, schien Wasserstoff aus dem Kraftwerk Kubel eine attraktive Option zu sein, um die Stromlücke im Winter zu füllen. Eine detaillierte Analyse der technischen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bedingungen vor Ort offenbarte jedoch Herausforderungen. Ein erheblicher Teil der Gebäude im Dorfzentrum verfügte über neuwertige Heizungen, deren Demontage erforderlich gewesen wäre.

Dies hätte den Bau eines neuen Fernwärmenetzes und die Erschliessung von Häusern erfordert, was zu hohen Kosten und verzettelten Strukturen geführt hätte. Die resultierenden Energiepreise wären inakzeptabel hoch gewesen, selbst ohne hohe Wasserstoffkosten, da die Netzinfrastruktur die Hauptkostenlast dargestellt hätte. Die Gemeinde hätte erhebliche Subventionen benötigt, um wettbewerbsfähige Energiepreise anbieten zu können. Die Gemeinde Tübach und die Projektpartner betonen, dass die Entscheidung keine grundsätzliche Ablehnung der Wasserstofftechnologie darstellt.

Vielmehr hat sich gezeigt, dass die infrastrukturellen Voraussetzungen entscheidend sind. Ideale Testumgebungen wären moderne Wohnüberbauungen mit mindestens 30 bis 40 Wohnungen und einer Photovoltaikanlage zur lokalen Wasserstoffproduktion. Wasserstoff eignet sich besonders gut, um Schlechtwetterphasen im Winter zu überbrücken. Die Technologie wird bereits angewendet und ist für Bauherren interessant, die ihren ökologischen Fussabdruck reduzieren möchten.

Die Projektpartner konzentrieren sich nun darauf, ein visionäres System langfristig in der Praxis zu testen und die Etablierung von Wasserstoff in der Gebäudetechnik zu untersuchen. Dabei wird die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme durch Wasserstoff und Brennstoffzellen genutzt, wobei beide Energieformen optimal eingesetzt werden sollen. Der Fokus liegt auf der Nutzung von lokal produziertem oder grünem Wasserstoff, beispielsweise aus dem Kraftwerk Kubel in St.Gallen





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