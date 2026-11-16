Slowenien setzt sich in der EM-Qualifikation mit 1:0 gegen Nordmazedonien durch. Danijel Sturm entschied das Spiel in der 31. Minute durch sein Tor. Ein Überblick über das Match.

Slowenien hat das wichtige Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien mit einem klaren 1:0-Sieg für sich entschieden. Der entscheidende Treffer fiel in der 31. Spielminute, als Danijel Sturm das Spiel durch ein präzises Tor aus der Distanz entschied. Damit sicherte sich das slowenische Team einen wichtigen Dreierpunkt im Wettbewerb und bewies sich trotz intensiver Angriffe der mazedonischen Elf als diszipliniert.

Das entscheidende Tor in der 31. Minute

Der Verlauf des Spiels wurde maßgeblich durch eine einzelne Aktion in der 31. Minute bestimmt, als der slowenische Angreifende Danijel Sturm den Ball im Strafraum verwertete. Sturm traf mit dem linken Fuß aus der Mitte des Strafraums und schoss das Ball in die linke obere Ecke des Tores, was die Torhüter von Nordmazedonien chancenlos ließ. Die Vorarbeit für diesen entscheidenden Moment leistete Zan Vipotnik, der den Ball nach einem schnellen Konter perfekt auf Sturm zuspielte. Dieser Moment der Effizienz bescherte Slowenien die Führung, die bis zum finalen Pfiiffe Bestand haben sollte.

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Offizielle melden keine Nachspielzeit

Der Schiedsrichter Zan Vipotnik aus Slowenien leitete das Match und entschied sich dafür, den vierten Offiziellen anzufordern, um die Nachspielzeit zu verwalten. Dieser teilte schließlich mit, dass null Minuten Nachspielzeit angespielt werden sollen. Diese Entscheidung bedeutete, dass das Spiel ohne zusätzliche Minuten zu Ende ging, was für beide Mannschaften das Ende des Wettkampfs besiegelte. Es gab keinen Raum mehr für späte Umkehrversuche oder Ausgleichstore, da die Zeit direkt nach der regulären Spielzeit ablief.

Strategische Abwehr und abgeblockte Versuche

Die slowenische Abwehr zeigte sich während des gesamten Spiels besonders stark, insbesondere als sie mehrere gefährliche Schussversuche von Nordmazedonien abwehren musste. Zan Vipotnik selbst war nicht nur als Schiedsrichter tätig, sondern auch im Spielgeschehen involviert, als er mit dem linken Fuß aus der Distanz einen Schuss von Aljosa Matko abblocken ließ. Zudem konnte Elmin Rastoder von Nordmazedonien, der mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte schoss, ebenfalls abgeblockt werden, was die Defensive unterstrich. Diese taktische Disziplin verhinderte, dass Nordmazedonien den Ausgleich erzielen konnte.

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Konterangriffe und Torchancen der Gastgeber

Nordmazedonien versuchte zwar, durch Flanken und Konterangriffe die slowenische Linie zu durchbrechen, stieß jedoch auf erbitterten Widerstand. Adam Gnezda Cerin bereitete einen Kopfball von David Zec vor, der von der kürzesten Distanz aus kam, aber links unten gehalten wurde. Enis Bardhi von Nordmazedonien erhielt zudem Freistöße in der gegnerischen Hälfte und versuchte Distanzschüsse, die jedoch entweder an den Pfosten gingen oder gehalten wurden. Die mazedonischen Spieler wie Darko Churlinov und Ezgjan Alioski scheiterten trotz guter Vorarbeit an der slowenischen Torwand.

Zusammenfassung der Spieltage und Ausblick

Das Spiel begann um 16 Uhr, wie aus den Zeitangaben der ersten Halbzeit hervorgeht, und bot den Zuschauern ein intensives Duell zwischen zwei nationalen Auswahlmannschaften. Die Tore und Fouls, die im Laufe des Spiels registriert wurden, spiegeln die Härte und den Wettbewerb wider, die in solchen Qualifikationsspielen üblich sind. Mit diesem Sieg festigt Slowenien seine Position in der Gruppe und zeigt, dass es in der Lage ist, wichtige Spiele gegen starke Gegner zu gewinnen. Der Fokus für beide Teams wird nun auf die nächste Partie gerichtet sein, um die Qualifikationssituation weiter zu verbessern.