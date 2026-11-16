Slowakei verliert gegen Kasachstan 0:1 durch Treffer Chesnokov

Kasachstan besiegt die Slowakei mit 1:0. Islam Chesnokov erzielt das Siegestor. Die Slowakei bleibt in der Gruppe chancenlos und liegt auf dem letzten Platz.

Die Kasachische U17-Fußballnationalmannschaft hat das Auftaktmatch gegen die Slowakische U17-Auswahl mit einem klaren 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor fiel in der Schlussphase des Spiels durch Islam Chesnokov, der nach einer Vorlage von Galymzhan Kenzhebek die Verteidigung der Slowakei überlistete. Dieser Sieg bedeutet für Kasachstan den ersten Dreier in der Gruppenphase, während die Slowakei mit einer Niederlage aus dem Turnierstart gehen muss.

Entscheidendes Tor durch Islam Chesnokov

Islam Chesnokov brachte den Kasachen die Führung, als er aus der Strafraummitte mit dem linken Fuß ins obere Eck schoss. Der Treffer resultierte aus einer präzisen Vorarbeit von Galymzhan Kenzhebek, der den Ball mit einem langen Ball zu Chesnokov spielte. Dieser Moment entschied das Spiel, da die Slowakei zuvor keine vergleichbare Chance verwerten konnte. Der Torhüter Marek Rodák war bei diesem Treffer machtlos.

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Chesnokov nutzte eine defensive Lücke der Slowaken, um den Ball sauber zu kontrollieren und den Ballen präzise zu setzen. Sein Schuss fand den oberen linken Eckpfosten, wo Rodák keine Chance hatte, zu reagieren. Dieser Treffer markierte den Höhepunkt des kasachischen Offensivspiels und sorgte für die notwendige Sicherheit im Spielverlauf.

Torwartleistungen und Abwehrduelle

Galymzhan Kenzhebek hielt für Kasachstan die Null Serie und warf den Ball im rechten unteren Eckraum ab, nachdem er einen Versuch von Lukás Haraslín abgewehrt hatte. Haraslín hatte zuvor mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte versucht, den Kasachischen Torhüter zu überwinden, doch der Ball wurde geblockt. Kenzhebek zeigte auch bei einem weiteren Versuch von Haraslín Reflexvermögen, indem er den Schuss in der Mitte des Kastens hielt.

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Der slowakische Torwart Marek Rodák stand vor erheblichen Herausforderungen. Nach einem Flankenball von Tobiás Paliscák scheiterte Lukás Haraslín mit einem Versuch von links im Sechzehner, da das Leder rechts hoch und weit vorbei flog. Rodák blieb in diesem Moment glimpflich davon, da der Schuss bereits am Tor vorbeiging. Dennoch unterstrichen die Abwehraktionen beider Keeper die hohe Spannung des Aufeinandertreffens.

Yan Vorogovskiy und Bauyrzhan Islamkhan hatten für Kasachstan weitere Möglichkeiten, das Ergebnis zu erweitern. Vorogovskiy schoss aus der Distanz mit dem linken Fuß, wobei der Ball rechts am Tor vorbeiging. Auch Islamkhan scheiterte mit einem weiteren Distanzschuss, der knapp über die Latte sprang. Diese verpassten Chancen hätten Kasachstan weitere Sicherheit verschaffen können.

Strategische Anpassungen und gelbe Karte

Die Slowakei versuchte über das Mittelfeld, Kontrolle zu erlangen. Ivan Mesík wurde auf dem linken Flügel ein Freistoß zugesprochen, doch der weitere Verlauf ließ keine klare Torchance zu. Mesík erhielt später eine Gelbe Karte, was die physische Härte des Spiels unterstrich. Das Schiedsgericht sah bei mehreren Angriffen der Slowakei Abseitsstellungen, darunter bei Róbert Boźeník nach einem Pass von Sebastian Nebyla.

Arsen Ashirbek von Kasachstan ging mit einem Foul in die Geschichte des Spiels, was die Defensive der Kasachen stabilisierte. Erkin Tapalov sorgte für Raumgewinn, indem er in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß erhielt. Die slowakische Mannschaft um Trainer Zdenko Frťala suchte nach Wegen, das Gleichgewicht wiederherzustellen, scheiterte jedoch an der kompakten Abwehrformation.

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Die Unparteiischen wachten streng über die Regelkonformität. Abseitsentscheidungen gingen häufig zu Ungunsten der Slowaken, was deren Aufbauphasen erschwerte. Tobiás Paliscák ging ebenfalls mit einem Foul zu Buche, was den Rhythmus des Spiels unterbrach. Diese Disziplinlosigkeiten kosteten die Slowakei wertvolle Ballbesitzphasen.

Gruppensituation und weitere Entwicklung

Der Sieg gegen die Slowakei positioniert Kasachstan in der Tabelle vorteilhaft. Das Team zeigte Charakter, insbesondere nachdem frühe Chancen nicht genutzt wurden. Die Defensive um Kenzhebek und die Stürmer wie Chesnokov präsentierten sich stabil. Für die Slowakei bedeutet die Niederfall einen schweren Start, der Aufholjagd erfordert.

Dávid Krcík und Tomás Rigo versuchten, die Offensive der Slowakei zu initiieren, doch die kasachische Abwehr blieb standhaft. Dinmukhamed Karaman scheiterte mit einem Distanzschuss, der geblockt wurde. Nuraly Alip bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen, was den Aufbau verzögerte. Die weiteren Gruppenspiele werden zeigen, ob die Slowakei den Anschluss findet.