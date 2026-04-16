Slowakei droht mit Blockade neuer EU-Sanktionen gegen Russland

Die Slowakei stellt sich erneut quer bei neuen EU-Sanktionen gegen Russland und droht mit einer Blockade, falls die Ölversorgung über die Druschba-Pipeline nicht wiederhergestellt wird. Außenminister Juraj Blanar fordert die Ukraine auf, die russischen Öllieferungen durch die Pipeline zu ermöglichen, da das Land weiterhin stark von diesen abhängig ist. Premierminister Robert Fico kritisiert die Haltung Kiews und betont die Bedeutung der russischen Energielieferungen für die slowakische Wirtschaft.

Die Slowakei hat angekündigt, das nächste Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland zu blockieren, bis die russische Ölversorgung über die Druschba-Pipeline durch die Ukraine wiederhergestellt ist. Dies teilte Außenminister Juraj Blanar am Donnerstag im slowakischen Parlament mit.

Die Nachrichtenagentur TASR zitierte den linksnationalen Politiker mit der klaren Drohung: Wenn die Druschba-Ölleitung nicht wieder in Betrieb genommen wird und bereits das 20. Sanktionspaket auf dem Tisch liegt, werden wir nicht zustimmen.

Zur Begründung führte Blanar an, dass man keine anderen Instrumente habe, um zu erzwingen, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gemeinsam mit der Europäischen Kommission eine Lösung findet, die sicherstellt, dass russisches Öl wieder über die Ukraine in die Slowakei fließt.

Von den russischen Öllieferungen ist die Slowakei noch immer weitgehend abhängig und hat daher bereits eine mit Kiew vereinbarte Ausnahme von den EU-Ölimportbeschränkungen erhalten.

Die Verhandlungen über das 20. Sanktionspaket sind ins Stocken geraten, seitdem die Europäische Kommission ihr Paket vorgestellt hat. Seither wurde der Termin immer wieder verschoben, und die Slowakei hat sich zusammen mit Ungarn gegen das Sanktionspaket ausgesprochen.

Die Haltung der slowakischen Regierung, insbesondere von Premierminister Robert Fico, wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Beziehungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Fico hat wiederholt kritisiert, dass die Ukraine sich weigere, dem von Russland angegriffenen Nachbarland Waffen aus eigenen Armeebeständen zu liefern.

Gleichzeitig betont er, dass die Slowakei einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine sei, jedoch mit nicht-tödlichen Gütern wie Minenräumsystemen, Dieselgeneratoren oder Energielieferungen. Er empfindet es als unfair, dass die Ukraine die Energieversorgung der Slowakei gefährde.

Diese Haltung seiner Regierung hat zu Vorwürfen von politischen Gegnern geführt, die Fico eine prorussische Politik vorwerfen.

Die Abhängigkeit der Slowakei von russischem Öl und die damit verbundene Energieversorgungssicherheit stehen im Zentrum dieser Auseinandersetzung. Die Weigerung, das Sanktionspaket zu unterstützen, ohne dass die Ölversorgung gesichert ist, zeigt, wie stark wirtschaftliche Interessen die außenpolitischen Entscheidungen beeinflussen können.

Die Druschba-Pipeline, eine der größten Ölpipelines Europas, spielt eine entscheidende Rolle für die Energieversorgung mehrerer osteuropäischer Länder, darunter auch die Slowakei. Die Unterbrechung oder Einschränkung der Lieferungen durch diese Pipeline hat erhebliche wirtschaftliche und soziale Folgen.

Die Forderung der Slowakei nach der Wiederherstellung der Ölflüsse durch die Druschba-Pipeline stellt die Europäische Union vor eine weitere Herausforderung in ihrer Bemühung, eine gemeinsame Front gegen Russland aufrechtzuerhalten. Die internen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der EU bezüglich der Sanktionspolitik und der Unterstützung der Ukraine sind deutlich sichtbar.

Während einige Mitgliedstaaten eine harte Linie gegenüber Russland befürworten und umfassende Sanktionen unterstützen, legen andere, wie die Slowakei und Ungarn, größeren Wert auf ihre nationalen Wirtschaftsinteressen und die Energiesicherheit.

Die Europäische Kommission steht unter Druck, einen Kompromiss zu finden, der sowohl die kollektiven Ziele der EU als auch die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedstaaten berücksichtigt. Die Aussicht auf eine Blockade neuer Sanktionen durch ein Mitgliedsland wie die Slowakei unterstreicht die Schwierigkeiten, die mit der Konsensbildung in der EU verbunden sind, insbesondere wenn es um sensible Themen wie Energie und Sicherheit geht.

Die Situation erfordert diplomatische Anstrengungen, um eine Lösung zu finden, die die Einheit der EU wahrt und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität und die Energiesicherheit der Mitgliedstaaten gewährleistet. Die slowakische Regierung hat klargemacht, dass sie erst zustimmen wird, wenn die Ölversorgung gesichert ist, was die Verhandlungsposition der Ukraine und der EU weiter erschwert





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