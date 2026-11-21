Das SLF in Davos startet mit einem neunköpfigen Team in die Wintersaison. Neue KI-Modelle und erweiterte Karten sollen die Lawinenprognose präziser machen und die Sicherheit im Gelände erhöhen.

Das Lawinenwarnteam des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos hat seine Arbeit für die laufende Wintersaison offiziell aufgenommen. Das neunköpfige Expertenteam steht unter der Leitung erfahrener Fachkräfte wie Christine Pielmeier, die seit 27 Jahren zur Belegschaft gehört. Die aktuelle Schneebedeckung in den umliegenden Bergen signalisiert zwar noch keine akute Gefahr, doch der Beginn der Prognose-Phase ist eingeleitet.

Neue Warnprodukte und digitale Karten

Das SLF stellt in diesem Winter erstmals ein aktualisiertes System zur Verfügung, das die Information für die Nutzer verbessert. Bisher wurde nur die Prognose für die kommenden 24 Stunden als Gefahrenkarte dargestellt, während der Ausblick für den übernächsten Tag in reiner Textform erfolgte. Die neue Erweiterung bietet nun auch für den langfristigen Ausblick eine grafische Karte an, um die Einschätzung der Lawinengefahr übersichtlicher zu gestalten.

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Organisationsstruktur und tägliche Routinen

Die Erstellung der Bulletins erfolgt in einer klaren Schichtstruktur, die Kontinuität und Sicherheit gewährleisten soll. Das Team ist in den Einsteigerdienst, den Hauptdienst und den Reservedienst unterteilt. Jeder Einsatz dauert zwei Tage, wobei der Hauptdienst die Teamleitung übernimmt. Der Reservedienst sorgt dafür, dass im Falle einer Erkrankung oder Ausfall anderer Teammitglieder stets mindestens zwei Personen die Prognose erstellen können.

Datenquellen und Messstationen in der Schweiz

Für die präzise Prognose fließen täglich Daten aus verschiedenen Quellen zusammen. Neben automatischen Messstationen in der ganzen Schweiz analysieren rund 180 Beobachter und Beobachterinnen die lokale Situation. Diese stammen aus dem Sicherheitsdienst der Gemeinden, von Bergbahnen oder sind private Meldungen. Ergänzt werden diese lokalen Daten durch die offiziellen Wetterprognosen von Meteo Schweiz.

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Vorbereitung und Sommeraktivitäten des Teams

Die Arbeit am Lawinenbulletin beginnt bereits im Sommer mit der Auswertung der vergangenen Saison. Christine Pielmeier erklärt, dass der Winterbericht sowie der Unfallbericht jeweils etwa einen Monat in Anspruch nehmen. Diese Phase dient auch der Weiterentwicklung der Warnprodukte, wie die neue Kartenerweiterung zeigt. In der Zeit zwischen Dezember und Mai wird bei geschlossener Schneedecke täglich ein Bulletin veröffentlicht.

Auswirkungen auf die Sicherheit im Gelände

Die täglichen Bulletins erscheinen üblicherweise abends um 17 Uhr und bei steigender Gefahr zusätzlich morgens um 8 Uhr. Dieser Prozess kann arbeitsintensiv sein, wenn das Team bereits ab 5.30 Uhr mit der Auswertung beginnt. Das Ziel ist es, Wanderer und Skitourengeher vor unberechenbaren Risiken wie Lawinen zu warnen, um die Sicherheit in den Schweizer Alpen zu gewährleisten.