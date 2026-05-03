Slashing auf dem Vormarsch: Immer mehr Menschen üben mehrere Berufe gleichzeitig aus

Der Trend zum Slashing – also dem gleichzeitigen Ausüben mehrerer Berufe – nimmt in der Schweiz zu. Während 1991 noch 96 Prozent der Arbeitnehmenden einem einzigen Arbeitsverhältnis nachgingen, sind es 2025 bereits 8,1 Prozent, die zwei oder mehr Arbeitgeber haben. Bei Frauen liegt dieser Anteil sogar bei 10,5 Prozent. Die Gründe dafür sind vielfältig: Einige Menschen verfolgen ihre Leidenschaft neben einem Brotjob, andere tun es aus finanzieller Notwendigkeit. Die Herausforderungen sind jedoch groß, insbesondere in Bezug auf mentale Belastung und gesetzliche Rahmenbedingungen.

Das Phänomen des Slashing – also das gleichzeitige Ausüben mehrerer Berufe – gewinnt in der Schweiz zunehmend an Bedeutung. Während im Jahr 1991 noch 96 Prozent der Arbeitnehmenden einem einzigen Arbeitsverhältnis nachgingen, hat sich der Anteil der Personen mit zwei oder mehr Arbeitgebern bis 2025 auf 8,1 Prozent erhöht.

Bei Frauen liegt dieser Wert sogar bei 10,5 Prozent. Dieser Trend spiegelt sich auch in der zunehmenden Verwendung des Anglizismus Slashing wider, der sich vom englischen to slash – also schneiden oder kürzen – ableitet. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig: Einige Menschen üben mehrere Berufe aus, um ihre Leidenschaft neben einem Brotjob zu verfolgen, während andere aus finanzieller Notwendigkeit dazu gezwungen sind.

Die Bedeutung von sinnstiftender Arbeit und persönlicher Entwicklung nimmt in der heutigen Arbeitswelt immer mehr zu, was viele dazu motiviert, eine zweite Tätigkeit aufzunehmen, die besser zu ihren Interessen und Erwartungen passt. Allerdings stellt dies eine große mentale Herausforderung dar, insbesondere wenn die Hauptbeschäftigung zunächst noch ein Vollzeitpensum umfasst. Der Aufbau eines eigenen Unternehmens nebenbei erfordert viel Energie, und erst wenn die zweite Anstellung tragfähig wird, können sich viele Slasher vollständig darauf konzentrieren.

Für diejenigen, die ihren Angestelltenstatus behalten, sind die Herausforderungen oft finanzieller Natur. Ein Beispiel hierfür ist Sophie, die zu 50 Prozent bei einer Versicherung arbeitete. Als ihre Kinder mit dem Studium begannen, reichte ihr Teilzeitgehalt nicht aus, um den Bedarf zu decken. Da ihr Arbeitgeber keine zusätzlichen Stunden anbieten konnte, suchte sie eine Nebentätigkeit und arbeitet nun zu 40 und 50 Prozent an zwei Orten als kaufmännische Angestellte.

Diese Lösung wurde von ihrem ursprünglichen Arbeitgeber akzeptiert, solange die zweite Stelle nicht bei einem Konkurrenzunternehmen war. Sophie schätzt die Abwechslung dieser Situation, doch eine solche Kombination ist nur mit verständnisvollen Arbeitgebern möglich. Sie muss ihre Ferien koordinieren und ihre Arbeitszeiten abstimmen, insbesondere wenn sie Kolleginnen oder Kollegen vertreten oder an außerordentlichen Sitzungen teilnehmen muss. Gemäß dem Obligationenrecht darf die Nebentätigkeit weder mit der anderen Anstellung konkurrieren noch gegen die Treuepflicht verstoßen.

Unternehmen sind jedoch frei, strengere Regeln festzulegen, und es gibt Personalreglemente, in denen Nebentätigkeiten einer Bewilligungspflicht unterliegen. Zudem müssen Slasher, wenn nötig in Absprache mit den Unternehmen, das Arbeitsgesetz in Bezug auf die maximale Arbeitszeit und die Ruhezeiten einhalten. Langfristig ist eine Sechs-Tage-Woche ebenso wenig zulässig wie eine Woche mit mehr als 45 oder 50 Stunden. Wer nachts arbeitet, darf tagsüber keine zweite Tätigkeit ausüben, ohne die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit einzuhalten.

Mit der Verbreitung der Plattformarbeit ist davon auszugehen, dass das Slashing weiter zunimmt. Diese Entwicklung kann positiv sein, wenn sie den Angestellten ermöglicht, ihr Einkommen zu steigern und sich zu entfalten.

Allerdings müssen auch die Arbeitgeber mitspielen. Wenn sie Teilzeit-Arbeitnehmende einstellen möchten, sollten sie den möglichen weiteren Anstellungen der einzustellenden Person besondere Aufmerksamkeit widmen und sicherstellen, dass die Doppelbeschäftigung die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht beeinträchtigt





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