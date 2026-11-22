Henrik Kristoffersen gewinnt den Slalom in Gurgl vor Loïc Meillard. Lucas Pinheiro Braathen scheitert, während der Norweger den Sieg mit knapper margin feiert.

Der norwegische Skispezialist Henrik Kristoffersen hat den Slalom in Gurgl für sich entschieden und damit seinen ersten Sieg der aktuellen Wintersaison im Weltcup gefeiert. Der 29-Jährige setzte sich im Ziel mit einem minimalen Vorsprung von einer Hundertstelsekunde vor dem SchottenJamie McGrath durch und übernahm damit die Gesamtführung in der Disziplinenwertung. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg für Kristoffersen, der in den Vorrennen in Sölden und Levi lediglich die Plätze 22 und 19 belegte und sich zuvor als nicht ganz bei der vollen Leistungsfähigkeit dargestellt hatte.

Meillard sichert sich Platz zwei

Loïc Meillard, der Schweizer Nationalspieler und Dritte des Slaloms in Levi, belegte am Tag in Gurgl den zweiten Platz mit einem Rückstand von 54 Hundertstelsekunden auf den Sieger. Der Neueburger war nach Erfolgen in Sölden und Levi als einer der großen Favoriten auf den Sieg gestartet, verlor jedoch bereits oben in der Piste relativ viel Zeit. Obwohl ihm im weiteren Verlauf keine offensichtlichen Fehler unterliefen, verlor er bis ins Ziel insgesamt 1,70 Sekunden. Dieses Ergebnis bleibt für den favorisierten Schweizer bitter, da er die Führungszeit am Ende nicht erreichen konnte.

Also read Yule und die Gewissheit, halbwegs mit Meillard mitzuhalten

Braathen scheidet frühzeitig aus

Lucas Pinheiro Braathen, der Brasilianer norwegischer Herkunft, konnte sein vorheriges Formtief nicht korrigieren und schied im Slalom-Wettbewerb in Gurgl bereits nach wenigen Toren aus. Der 26-Jährige, der zuvor den Riesenslalom in Sölden und den Slalom in Levi gewonnen hatte, fadelte in der steilen Piste ein, nachdem er keine Runden mehr zurücklegen konnte. Die ungewohnte Steilheit des Geländes in Gurgl erwies sich als zu große Hürde für den Brasilianer, der sich zuvor in Levi noch als Nummer drei positioniert hatte.

Advertisement

Kristoffersen überholt Favoriten

Henrik Kristoffersen zeigte im Vergleich zu seinen bisherigen Auftritten eine deutlich dynamischere und rhythmischere Fahrweise. Er legte gut los und fuhr die schnellste Zeit ganz oben am Kurs, wodurch er vor Jamie McGrath die Führung übernahm. Seine Fahrweise wirkte kontrolliert und effizient, was ihm half, den knappsten Vorsprung der Saison herauszufahren. Dies markiert eine deutliche Wende im Vergleich zu seinen Leistungen in den vorangegangenen Rennen, in denen er hinter anderen favorisierten Fahrern zurückfiel.

McGrath und andere Konkurrenten

Jamie McGrath kämpfte sich durch einen ziemlich drehenden Kurs und legte eine erste Richtzeit von 53,66 Sekunden vor, was jedoch nicht ganz ohne Probleme erfolgte. Der Schotte wurde am Ende Zweiter und verpasste den Sieg nur knapp. Im Feld der Konkurrenten fiel auch der Franzose Noël Clément auf, der versuchte, die Zeit von McGrath anzugreifen, jedoch bereits oben fast vier Zehntel verlor und somit nicht an die Führung herankam. Clément landete am Ende mit einem Rückstand von 54 Hundertsteln auf dem zweiten Platz, hinter McGrath jedoch vor anderen Mitfavoriten.