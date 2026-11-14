Slalom-Weltcup: Emma Aicher gewinnt in Lara Colturi vor Holdener und Rast

Emma Aicher siegt im Slalom in Lara Colturi. Wendy Holdener und Camille Rast verpassen die Podestränge deutlich. Aline Höpli fährt gute Plätze.

Die deutsche Alpinistin Emma Aicher hat den Slalom im Weltcup in der italienischen Rennstrecke Lara Colturi für sich entschieden. Damit sicherte sie sich den ersten Platz vor den Schweizerinnen Lara Colturi und Katharina Truppe, die die weiteren Podestplätze belegten. Der Sieg markiert einen bedeutenden Erfolg für Aicher in diesem Disziplingeschehen.

Schweizer Top-Athletinnen ohne Podestchance

Wendy Holdener und Camille Rast verpassten die vorderen Ränge deutlich. Camille Rast startete mit einer guten Zwischenposition, landete im zweiten Lauf jedoch nur auf Rang 11. Am Ende fehlten ihr über zwei Sekunden auf die Siegerin Emma Aicher. Rast konnte ihre frühere Favoritenrolle in der Schlussszene nicht bestätigen.

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Wendy Holdener erreichte zunächst den achten Platz nach dem ersten Lauf. Im zweiten Durchgang unterlief ihr ein Fehler, wodurch sie auf Rang zehn zurückfiel. Sie lag damit knapp vor ihrer Teamkollegin Rast. Trotz der enttäuschenden Platzierung betonte Holdener, dass sie alles gegeben habe. Sie wertet das Ergebnis als ehrliche Standortbestimmung.

Aline Höpli zeigt starken Kampfgeist

Aline Höpli präsentierte eine starke Leistung, um die Aufmerksamkeit der Beobachter zu gewinnen. Mit der Startnummer 41 startend, schaffte sie es im ersten Lauf als 25. knapp in die zweite Runde. In diesem zweiten Durchgang legte sie eine exzellente Fahrt hin und fuhr die viertschnellste Laufzeit des Tages.

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Durch diese Zeit verbesserte sich Höpli im Endklassement auf Platz 14. Dies ist ein signifikanter Erfolg für die 25-Jährige. Sie hat damit bereits die Hälfte der WM-Selektionskriterien erfüllt. Ihre konstante Performance trägt dazu bei, ihre Position im Team zu festigen.

Konkurrenz hinkt hinterher

Die übrigen Schweizer Athletinnen waren im Rennen chancenlos. Die Liste der Ausgeschiedenen oder schlecht Platzierten ist lang. Namen wie Nicole Good, Eliane Christen, Anuk Brändli, Selina Egloff und Janine Mächler fielen bereits nach dem ersten Lauf durch.

Keine dieser Fahrerinnen schaffte es in die Top 30. Dies verdeutlicht die enorme Dichte im Feld und die Notwendigkeit fehlerfreier Fahrten auf diesem Niveau. Der Sieg von Aicher unterstreicht die hohe Konkurrenzfähigkeit des deutschen Teams.