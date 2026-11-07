Skythen nutzten vor 2800 Jahren Cannabis: Funde im Fürstengrab Tunnug 1

Forscher um Gino Caspari fanden in einem skythischen Grab in Sibirien Hanfpflanzen-Samen und Cannabinol-Spuren in menschlichen Haaren. Die Erkenntnisse deuten auf den Konsum vor rund 2.800 Jahren hin.

Wissenschaftler um Gino Caspari vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena haben bedeutende neue Erkenntnisse über den frühesten nachgewiesenen Cannabis konsum geliefert. Die Analyse von Haarproben aus einem monumentalen Fürstengrab in Sibirien deutet darauf hin, dass Menschen bereits vor etwa 2.800 Jahren psychotrope Substanzen dieser Pflanze nutzten. In den Haaren von Bestatteten konnten Spuren typischer Wirkstoffe wie Cannabinol identifiziert werden.

Molekulare Spuren und Samenfunde im Grabhügel

Das Grab befindet sich in der Region Tunnug 1 im Süden Sibiriens und wird der skythischen Kultur zugeordnet. Es gilt als eines der größten und ältesten Herrschergräber dieser Region. Bei der Ausgrabung legten das Team um Gino Caspari sowie Forschende der Universität Sydney Holzstrukturen mit drei Einzelbestattungen und einer Mehrfachbestattung frei. Die Bestatteten lagen innerhalb der holzverstärkten Lehmarchitektur des Grabhügels.

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Zudem wurden über 1.000 Hanfpflanzen-Samen in dem Grab entdeckt. Das Team bestimmte das Alter mehrerer dieser Samen auf rund 2.800 Jahre. Die molekularen Spuren in den Haaren und die Cannabissamen stammen aus derselben Fundstätte. Dies legt laut Gino Caspari nahe, dass Cannabis aufgrund seiner berauschenden Wirkung verwendet wurde. Die Pflanze Cannabis sativa enthält viele chemische Verbindungen, darunter mehr als 100 Cannabinoide.

Wirkstoff Cannabinol und rituelle Deutungen

In den Haarproben wurden zwar nur schwache Hinweise auf die psychoaktive Substanz Tetrahydrocannabinol (THC) gefunden. Es wurden jedoch deutliche Signale für Cannabinol (CBN) festgestellt. Dieses Abbauprodukt entsteht, wenn THC mit Sauerstoff reagiert. Unklar bleibt bis heute, ob Cannabis aktiv wegen seiner berauschenden Wirkung konsumiert wurde. Rückschlüsse auf den THC-Gehalt der Pflanzen aus dieser Zeit sind nicht möglich.

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Die Forscher gehen davon aus, dass für den Reiterzug auch Menschenopfer dargebracht wurden, da verstreute menschliche Knochen gefunden wurden. Möglicherweise wurde Cannabis dazu genutzt, die für die Rituale vorgesehenen Personen zu beruhigen. Ein weiterer Effekt könnte der Geruch der Blütenstände gewesen sein. Damit wäre der Geruch des verwesenden Fleisches bei Bestattungsritualen übertüncht worden.

Vergleichbare Funde und DNA-Analysen der Zukunft

Die Entdeckung im Grab Tunnug 1 korrespondiert mit anderen archäologischen Befunden. Die Skythen sind für eine solche Nutzung bekannt. Ein weiteres Skythengrab, in dem Cannabissamen gefunden wurde, befindet sich in Pasyryk im Altaigebirge. 2019 berichteten Wissenschaftler im Fachmagazin Science Advances zudem über Cannabis-Rückstände in Gefäßen aus Gräbern des Jirzankal-Friedhofs.

Diese Funde stammen aus dem Pamir-Gebirge im äußersten Westen Chinas und sind rund 2.500 Jahre alt. Das Team wertete sie als Hinweis auf eine rituelle Nutzung von Cannabis durch Erhitzen auf Steinen in Räuchergefäßen. Die Wissenschaftler um Caspari haben damit begonnen, das Erbgut einiger Pflanzenproben zu entschlüsseln. Die DNA-Erhaltung in diesem Fall sei hervorragend. Dies wird helfen, mehr über die Geschichte der Kultivierung und Verbreitung dieser Nutzpflanze zu erfahren.