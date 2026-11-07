Skythen nutzten Cannabis vor 2800 Jahren für Rituale

Forscher der Universität Bern und Max-Planck-Institut finden Cannabis-Rückstände in Skythen-Gräbern. Die Analyse zeigt ritualen Konsum vor 2800 Jahren in Sibirien.

Wissenschaftler des Max-Planck-Institut s für Geoanthropologie in Jena und der Universität Bern haben neue Beweise für den frühen Cannabis konsum gefunden. Die Analyse von Haaren und Pflanzenresten aus einem Grab im Süden Sibiriens zeigt, dass das Reitervolk der Skythen vor rund 2.800 Jahren Cannabis nutzte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden im Fachjournal Science veröffentlicht.

Chemische Spuren in Skythen-Gräbern

Die molekularen Spuren in den Haaren und die Cannabissamen stammen aus demselben Grab und legen nahe, dass Cannabis aufgrund seiner berauschenden Wirkung verwendet wurde, wie Gino Caspari erklärte. In den Haarproben wurden zwar nur schwache Hinweise auf die psychoaktive Substanz Tetrahydrocannabinol gefunden, aber deutliche Signale für Cannabinol. Dieses Abbauprodukt entsteht, wenn Tetrahydrocannabinol mit Sauerstoff reagiert. Zudem wurden über 1.000 Hanfpflanzen-Samen im Grab gefunden, wie das Team um Gino Caspari im Fachjournal Science berichtet.

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Das Team bestimmte das Alter mehrerer Samen auf rund 2.800 Jahre. Unklar bleibt, ob Cannabis aktiv wegen seiner berauschenden Wirkung konsumiert wurde. Auch Rückschlüsse auf den Tetrahydrocannabinol-Gehalt der Pflanzen aus dieser Zeit seien nicht möglich, hieß es in der Studie. Die Pflanze enthält viele chemische Verbindungen, darunter mehr als 100 Cannabinoide wie vor allem der Hauptwirkstoff Tetrahydrocannabinol.

Rituale und Menschenopfer

Das monumentale Hügelgrab Tunnug 1 im südlichen Sibirien gilt als eines der größten und ältesten Herrschergräber der Region und wird dem Reitervolk der Skythen zugeordnet. Im Zentrum des Grabhügels legten die Forscher vier Holzstrukturen mit drei Einzelbestattungen und einer Mehrfachbestattung frei. Die Bestatteten lagen innerhalb der holzverstärkten Lehmarchitektur des Grabhügels. Auf dem Hügel wurde eine große Anzahl von Pferden in Form eines gespenstischen Reiterzugs geopfert, schreiben die Studienautoren in Science.

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Sie gehen davon aus, dass für den Reiterzug auch Menschenopfer dargebracht wurden. Es wurden auch verstreute menschliche Knochen gefunden. Möglicherweise sei Cannabis dazu genutzt worden, die für die Rituale vorgesehenen Personen zu beruhigen. Denkbar sei auch ein weiterer Effekt: Mit dem Geruch der Blütenstände der Hanfpflanzen könnte bei Bestattungsritualen der Geruch des verwesenden Fleisches übertüncht worden sein, mutmassen die Forschenden.

Historischer Kontext und weitere Funde

Sie verweisen auf ein weiteres Skythengrab, in dem Cannabissamen gefunden wurde. Dies ist das Grab Pasyryk im Altaigebirge. 2019 berichteten Wissenschaftler im Fachmagazin Science Advances zudem über Cannabis-Rückstände in Gefäßen aus Gräbern des Jirzankal-Friedhofs im Pamir-Gebirge im äußersten Westen Chinas. Das Team wertete das als Hinweis auf eine rituelle Nutzung von Cannabis durch Erhitzen auf Steinen in Räuchergefäßen.

Diese Spuren waren rund 2.500 Jahre alt. Der antike griechische Geschichtsschreiber Herodot von Halikarnassos berichtete von den Skythen, dass sie Hanf auf glühende Steine warfen, damit er verdampfte. Dann hätten sie den Dampf eingeatmet und vor Vergnügen gekreischt. Demnach haben sie das Rauschmittel inhaliert. Der antike griechische Geschichtsschreiber Herodot von Halikarnassos berichtet über diese Praxis.

Zukunft der DNA-Analyse

Das Team um Gino Caspari hat damit begonnen, das Erbgut einiger Pflanzenproben zu entschlüsseln. Die DNA-Erhaltung ist in diesem Fall hervorragend. Dies wird dabei helfen, in Kürze mehr über die Geschichte der Kultivierung und Verbreitung dieser Nutzpflanze zu erfahren, hofft Gino Caspari. Die Studie liefert somit wichtige neue Erkenntnisse zur alten Geschichte der Hanfpflanze.