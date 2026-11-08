Skythen-Gräber: Cannabis-Nachweis vor 2800 Jahren in Sibirien

Forscher entdecken Cannabinoid-Spuren in Haaren und 1000 Hanfsamen in einem 2800 Jahre alten Skythengrab in Sibirien. Dies deutet auf rituellen Konsum hin.

Wissenschaftler haben in einem monumentalen Fürstengrab im Süden Sibiriens eindeutige Spuren von Cannabis in menschlichen Haaren gefunden. Das Grabhügel-Tunnug-1-Graab stammt aus dem 9. Jahrhundert vor Christus und gilt als das älteste bekannte Kurgan der Skythen -Kultur. Die Funde belegen, dass die Menschen in dieser Region vor rund 2800 Jahren Cannabis -Wirkstoffe konsumierten. Ein internationales Forschungsteam um Gino Caspari vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena und der Universität Bern hat diese Ergebnisse im Fachjournal Science veröffentlicht.

Nachweis von Cannabinoiden in historischen Haarproben

Die molekularen Spuren in den Haaren und die Cannabissamen stammen aus demselben Grab und legen nahe, dass Cannabis aufgrund seiner berauschenden Wirkung verwendet wurde, wie Caspari erklärte. Das Team bestimmte das Alter mehrerer Samen auf rund 2800 Jahre. In den Haarproben wurden zwar nur schwache Hinweise auf die psychoaktive Substanz Tetrahydrocannabinol (THC) gefunden, aber deutliche Signale für Cannabinol (CBN). Dieses Abbauprodukt entsteht, wenn THC mit Sauerstoff reagiert.

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Obwohl die molekularen Beweise stark sind, bleibt unklar, ob Cannabis aktiv wegen seiner berauschenden Wirkung konsumiert wurde. Auch Rückschlüsse auf den THC-Gehalt der Pflanzen aus dieser Zeit sind nicht möglich. Die Analyse zeigt jedoch, dass die Pflanze Cannabis sativa, insbesondere ihre getrockneten Blüten, Blätter, Stängel und Samen, damals bereits bekannt und genutzt wurde. Die Pflanze enthält viele chemische Verbindungen, darunter mehr als 100 Cannabinoide.

Ritualpraktiken und archäologische Funddetails

Das monumentale Hügelgrab Tunnug 1 im südlichen Sibirien gilt als eines der grössten und ältesten Herrschergräber der Region. Im Zentrum des Grabhügels legten die Forscher vier Holzstrukturen mit drei Einzelbestattungen und einer Mehrfachbestattung frei. Die Bestatteten lagen innerhalb der holzverstärkten Lehmarchitektur des Grabhügels. Auf dem Grabhügel wurde eine grosse Anzahl von Pferden in Form eines gespenstischen Reiterzugs geopfert.

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Die Forscher gehen davon aus, dass für den Reiterzug auch Menschenopfer dargebracht wurden, da verstreute menschliche Knochen gefunden wurden. Möglicherweise wurde Cannabis dazu genutzt, die für die Rituale vorgesehenen Personen zu beruhigen. Denkbar ist auch ein weiterer Effekt: Mit dem Geruch der Blütenstände der Hanfpflanzen könnte bei Bestattungsritualen der Geruch des verwesenden Fleisches übertüncht worden sein, mutmassen die Forschenden. Über 1000 Hanfsamen wurden im Fürstengrab Tunnug 1 in Südsibirien gefunden.

Historische Berichte und DNA-Analysen der Zukunft

Die antiken griechischen Geschichtsschreiber Herodot von Halikarnassos berichteten von den Skythen, dass sie Hanf auf glühende Steine warfen, damit er verdampfte. Dann hätten sie den Dampf eingeatmet und vor Vergnügen gekreischt. Demnach haben sie das Rauschmittel inhaliert. Das Team um Caspari hat damit begonnen, das Erbgut einiger Pflanzenproben zu entschlüsseln. Die DNA-Analyse der Pflanzenproben soll bald mehr über die Cannabis-Geschichte enthüllen.

Die Forschenden verweisen zudem auf Cannabis-Rückstände in Gefässen aus Gräbern des Jirzankal-Friedhofs im Pamir-Gebirge im äussersten Westen Chinas. Das Team wertete dies als Hinweis auf eine rituelle Nutzung von Cannabis durch Erhitzen auf Steinen in Räuchergefässen. Diese Spuren waren rund 2500 Jahre alt. Die DNA-Erhaltung ist in diesem Fall hervorragend, was der Wissenschaftler Gino Caspari hoffentlich hilft, in Kürze mehr über die Geschichte der Kultivierung und Verbreitung der Nutzpflanze zu erfahren.