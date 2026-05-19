Skyguide prüft einen Abbau von einem siebenten Arbeitsplatz in der Flugsicherung

Die Flugsicherung Skyguide prüft einen Abbau von etwa einem siebenten Arbeitsplatz. Flugverkehrsleidende sind aus Entlassungen ausgenommen und die Entlassungen wären schrittweise. Zudem werden Massnahmen zur Begrenzung der Kündigungen geprüft worden.

Die Flugsicherung Skyguide prüft einen Abbau von etwa einem siebenten Arbeitsplatz, wobei vor allem Mitarbeitende in Dübendorf und Genf betroffen sein könnten. Flugverkehrsleidende sind aus Entlassungen ausgenommen.

Die Entlassungen wären schrittweise, wobei in der ersten Phase bis Ende 2026 bis zu 90 Stellen wegfallen könnten und in der zweiten Phase bis Mitte 2027 weitere 130 Stellen. Die Personalkosten belaufen sich auf rund 382 Millionen Franken für 2025, mit Gesamtausgaben von 576 Millionen Franken. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens werden Massnahmen zur Begrenzung der Kündigungen geprüft, wie z. B. weniger Neueinstellungen, Frühpensionierungen, interne Wechsel und ein geringerer Einsatz externer Mitarbeitender.

Das Konsultationsverfahren läuft bis zum 18. Juni 2026. Nach dem Konsultationsverfahren wird das Unternehmen über das weitere Vorgehen befinden. Auch in der Führungsetage werden Kosten eingespart, wobei Skyguide die Anzahl ihrer Geschäftsleitungsmitglieder reduziert.

Dies ist Teil eines Effizienzprogramms unter Führung des neuen CEOs Peter Merz. Skyguide konzentriert sich auf die Bündelung operative Verantwortung für Betrieb, Technologie und Sicherheit, um die Stabilität und Qualität im Luftverkehr zu erhöhen.

Zudem muss Skyguide weiterhin Einsparungen vornehmen, um Corona-Staatshilfen von 250 Millionen Franken zurückzuzahlen





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