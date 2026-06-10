Skycam stürzt bei Testspiel zwischen Ungarn und Kasachstan ab

Bei einem Testspiel zwischen Ungarn und Kasachstan ist eine Skycam aus großer Höhe abgestürzt. Die Kamera schlug nur zwei Meter neben einem Kameramann auf. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Bei einem Testspiel zwischen Ungarn und Kasachstan ist eine sogenannte Skycam aus großer Höhe abgestürzt und nur zwei Meter neben einem Kameramann aufgeschlagen. Schreckmoment beim Freundschaftsspiel zwischen Ungarn und Kasachstan im Nagyerdei-Stadion in der ungarischen Stadt Debrecen: Eine Spidercam fing mitten in der ersten Halbzeit Feuer und stürzte aus über 20 Metern Höhe auf den Rasen.

Ein Kabelbrand hatte die Tragseile beschädigt. Die Kamera schlug nur zwei Meter von einem Kameramann entfernt nahe der ungarischen Aufwärmzone auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Schiedsrichter und Teams nutzten die ungeplante Zwangspause in der 26.

Minute für eine Trinkpause, während die Trümmer beseitigt wurden. Das Spiel wurde kurz darauf fortgesetzt. Ungarn siegte am Ende mit 3:1. Vier der bekanntesten Unfälle mit Spidercams oder TV-Drohnen aus der Sportwelt: 2011 riss während des College-Football-Spiels zwischen den Iowa Hawkeyes und den Oklahoma Sooners ein Kabel der Spidercam.

Die schwere Kamera senkte sich schnell bis auf das Spielfeld ab und verfehlte Iowa-Spieler Marvin McNutt nur um wenige Meter. Das Spiel musste für rund fünf Minuten unterbrochen werden. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

Ski-Weltcup in Madonna di Campiglio (2015) - der Drohnen-Schock für Marcel Hirscher Einer der aufsehenerregendsten Vorfälle spielte sich 2015 während des zweiten Laufs des Nachtslaloms im italienischen Madonna di Campiglio ab. Eine rund- und zwar nur Zentimeter hinter dem österreichischen Superstar Marcel Hirscher, der sich gerade mitten im Rennen befand. Hirscher bekam den Aufprall während der Fahrt zwar mit, dachte aber, es sei ein Pistenarbeiter gewesen und fuhr weiter auf den zweiten Platz.

Im Ziel sah er die TV-Bilder und zeigte sich geschockt. Hirscher schimpfte und sagte, er hätte sterben können. Danach wurden Drohnen im alpinen Skisport verboten. Erst 2022 wurden TV-Drohnen wieder erlaubt, da sie heute kleiner und mit etwa 800 Gramm deutlich leichter sind als früher.

Ein Zwischenfall überschattete das Nacht-Spektakel beim Slalom von Madonna di Campiglio im Jahr 2015. Eine Drohne krachte während seiner Fahrt unmittelbar hinter Marcel Hirscher auf die Piste. Einer der bekanntesten und gefährlichsten Abstürze ereignete sich im Olympiapark von Rio de Janeiro. Eine große Übertragungskamera, die an Stahlseilen über der Fanzone hing, stürzte aus großer Höhe ab.

Zwei Kabel waren gerissen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt. Cricket: Test-Match Australien gegen Südafrika (2022) - Spieler ausgeknockt Im Melbourne Cricket Ground traf eine Spidercam den südafrikanischen Spieler Anrich Nortje am Kopf und an den Schultern. Die Kamera flog zu tief über das Feld, während Nortje mit dem Rücken zu ihr stand.

Er wurde zu Boden geworfen, blieb aber unverletzt und konnte weiterspielen. Der Vorfall löste eine Debatte über die Sicherheit dieser Technik aus. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. ist Redaktor am Newsdesk und Online-Textproduzent.

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