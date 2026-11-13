Skiweltcup Levi: Rast und Holdener starten als Favoritinnen in die Slalom-Saison

Camille Rast und Wendy Holdener starten am Samstag als Hauptfavoritinnen in den ersten Slalom der Skisaison in Levi. Mikaela Shiffrin pausiert, was der Konkurrenz neue Chancen eröffnet.

Die Ski-Saison 2024 geht mit dem ersten Slalom-Rennen der Frauen in das finnische Levi über, das am Samstag um 10 Uhr startet. Zwei Schweizerinnen gelten als die wichtigsten Favoritinnen auf den Sieg: Camille Rast und Wendy Holdener. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die dieses Rennen traditionell dominiert, verzichtet auf die Teilnahme. Diese Pause öffnet den Schweizerinnen und der Konkurrenz eine enorme Chance auf einen Triumph am nördlichen Polarkreis.

Bereitstellung der Pisten in Levi trotz Schneemangels

Auch wenn es nahe dem nördlichen Polarkreis im Moment einen Schneemangel gibt, ist die Rennstrecke optimal präpariert. Das Personal in Levi hat auf eingelagerten Schnee zurückgegriffen, um die Qualität sicherzustellen. Diese Woche erfolgte zudem eine kräftige künstliche Beschneiung, um die Bedingungen für die beiden Weltcuprennen am Wochenende perfekt zu machen. Somit steht dem Start nichts mehr im Wege.

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Startnummern und Aufstellung der Schweizerinnen

Camille Rast startet mit der Startnummer 5, während Wendy Holdener als Nummer 7 aufläuft. Die weiteren Schweizer Teilnehmerinnen folgen weiter hinten in der Startliste. Eliane Christen startet mit der Nummer 19, gefolgt von Janine Mächler als Nummer 38. Aline Höpli startet mit der Nummer 41.

Die Liste der Schweizer Slalom-Läuferinnen setzt sich fort mit Selina Egloff, die die Startnummer 51 trägt. Aline Danioth startet als Nummer 63, Nicole Good als Nummer 72. Den Abschluss der Schweizer Delegation bildet Anuk Brändli mit der Startnummer 79. Alle Athletinnen sind bereit für den Wettkampf.

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Paushal der Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin

Die grosse Abwesende dieses Wochenendes ist die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Sie hat in Levi bereits sagenhafte 9 Mal gewonnen. Ihr Verzicht auf die ersten beiden Slaloms der Saison ist eine grosse Überraschung und ändert die Favoritenkonstellation grundlegend. Die Konkurrenz sieht nun die grosse Chance, Shiffrins Dominanz zu durchbrechen.

Shiffrins Fehlen bietet den Schweizerinnen eine einzigartige Möglichkeit, sich an der Weltspitze zu etablieren. Besonders Rast und Holdener nutzen diese Chance aktiv. Sie trainieren intensiv für den ersten Lauf am Samstag. Die Erwartungen an die beiden Schweizerinnen sind dementsprechend hoch.

Zeitplan und Live-Übertragung der Weltcup-Rennen

Am Samstag beginnt der Wettkampf für die Frauen um 10 Uhr. Der erste Lauf wird live übertragen. Am Sonntag folgen dann die Männer mit ihren Slalom-Rennen. Die Veranstaltung in Levi markiert den offiziellen Beginn der neuen Skisaison. Alle Fans können den Aktionen live folgen.

Die Vorbereitung auf diese Woche war entscheidend für die Pistenqualität. Die künstliche Beschneiung hat geholfen, den Schneemangel auszugleichen. Jetzt gilt es, die Ergebnisse abzuwarten. Die Schweizer Delegation ist vollständig vertreten und startet mit Ambitionen. Die Weltcup-Punktwertung beginnt nun neu für alle Teilnehmerinnen.