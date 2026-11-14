Skisport-Weltcup in Levi: Start der neuen Slalom-Saison

Der Weltcup-Slalom in Levi startet Samstag mit Live-Übertragung ab 10 Uhr. Lara Colturi und Emma Aicher zeigen sich stark, während die Titelverteidigerinnen pausieren oder in Formschwäche sind.

Am kommenden Samstag startet die neue alpine Skisaison des Weltcups mit dem traditionellen Slalomrennen in Levi. Der erste Durchlauf für die Spitzenathleten ist ab 10 Uhr live im Fernsehen zu verfolgen. Die Wettbewerbe in der finnischen Provinz Lappland gelten als wichtiger Indikator für die Formkurve der internationalen Spitzenskierfahrerinnen zu Beginn der Saison.

Konkurrenz und Trainingsleistungen

Die Albanerin Lara Colturi wird am morgigen Tag zwanzig Jahre alt und blickt auf erfolgreiche Vorleistungen zurück. Im vergangenen Jahr erreichte sie in Levi den zweiten Platz und demonstrierte dabei ihre hohe Wettkampftauglichkeit. Sie bewegt sich zu Beginn der Saison deutlich aktiver als ihre deutschen Konkurrentinnen und nutzt kürzere Kantenstufen, um die Wellen im Schnee optimal zu nutzen.

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Dennoch verliert sie nach dem schnellen Start in der Fläche Zeit. Im Ziel liegt sie aktuell 36 Hundertstel hinter der Deutschen Emma Aicher. Diese feierte gestern ihren 23. Geburtstag und zeigte in den Trainingseinheiten eine sehr starke Performance. Ihr Start ist ansprechend und ihre Fahrt wirkt solide, auch wenn das Gerät im ruppigen Schnee etwas rumpelt.

Taktik und mentale Herausforderungen

Emma Aicher schafft es ohne Schwierigkeiten in den Speedteil des Kurses und fährt anschließend durch. Die Athleten müssen sich auf eine spezifische mentale Strategie einstellen. "Heute gilt: Oben überleben und unten Ski fahren. Es ist sicher nie einfach für mich. Es ist auch mental tricky. Ich muss ganz tief gehen. Mal sehen, wie die Kurssetzung aussieht", erklärte eine Athletin gegenüber dem Sender SRF.

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Die Kurssetzung erfordert von den Sportlern höchste Konzentration und körperliche Anpassungsfähigkeit. Der Schnee in Levi ist oft anspruchsvoll und stellt hohe Anforderungen an die Technik. Wer die Balance zwischen Stabilität im oberen Teil und Geschwindigkeit im unteren Teil findet, hat die besten Chancen auf gute Ergebnisse.

Abwesenheit der Titelverteidiger

In den letzten zehn Jahren teilten sich Mikaela Shiffrin aus den USA und Petra Vlhova aus der Slowakei stets die Siege auf. Für dieses Rennen lässt die Amerikanerin die Konkurrenz jedoch pausieren. Die Slowakin Petra Vlhova ist nach ihrer Rückkehr in den großen Skizirkus noch nicht in ihrer Höchstform. Dies eröffnet den anderen Athletinnen wie Lara Colturi und Emma Aicher bessere Startchancen auf dem Podium.

Verletzungen und Startausfälle

Am Freitag stürzte die Schweizerin Mélanie Meillard beim Training und verpasst daher den Start in Levi. Die 28-Jährige lässt sich in der Schweiz untersuchen, um die genaue Schwere der Verletzung zu klären. Ihr Ausfall verstärkt den Druck auf die verbliebenen Top-Fahrerinnen, sich bei der Premiere der neuen Saison zu empfehlen und Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln.