Bergbahnen in der Schweiz planen pünktlichen Saisonstart. Ausgefüllte Speicherseen und abgekühlte Böden in den Berner Alpen schaffen ideale Voraussetzungen für die technische Beschneiung im Winter 2024.

Die Vorbereitung auf die kommende Wintersaison zeigt in den Berner Alpen positive Ergebnisse. Klare Herbstnächte haben die Böden in den höheren Lagen der Region bereits signifikant abgekühlt. Diese natürliche Temperaturreduktion kombiniert mit gut gefüllten Speicherseen stellt die notwendige Grundlage für eine pünktliche und erfolgreiche Eröffnung der Skigebiete dar. Die Befürchtungen, dass der Hitzesommer im Vorfeld zu knappen Ressourcen führen könnte, haben sich als unbegründet erwiesen.

Füllstand der Speicherseen übertrifft Erwartungen

Die Berner Oberländer Speicherseen, die primär der technischen Beschneiung der Pisten dienen, stehen vor dem offiziellen Start der Skisaison vollständig voll. Mehrere führende Betreiber haben der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt, dass die aktuellen Bedingungen exzellent sind und nichts einem zeitgemäßen Saisonstart entgegensteht. Zu den bestätigenden Akteuren zählen die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG, die Jungfraubahnen Management AG sowie die Bergbahnen Adelboden-Lenk AG.

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In der Skiregion Adelboden-Lenk betragen die Kapazitäten der beiden größten Speicherseen zusammen 168'600 Millionen Liter Wasser. Dieser massive Wasservorrat gewährleistet eine hohe Flexibilität bei der Schneeproduktion. Auch in der Jungfrau Ski Region sind die Reserven gut gedeckt. Der Fallboden-Speichersee, der ein Volumen von 75 Millionen Litern aufweist, verzeichnet dank sommerlicher Gewitter und erheblicher Niederschläge einen sehr hohen Füllstand. Am Hasliberg steht das Wasser im dortigen Speicherbecken ebenfalls in voller Höhe bereit.

Klimatische Bedingungen begünstigen Schneeproduktion

Die sommerliche Hitze und Trockenheit hatten sich entgegen anfänglicher Sorgen nicht negativ auf das Terrain oder die Wasserverfügbarkeit ausgewirkt. Stattdessen sorgten die klaren Nächte im Herbst dafür, dass der Untergrund in den Höhenlagen frühzeitig und effizient abkühlte. Diese Kältespeicher im Boden bilden eine wichtige Voraussetzung, damit Schneekanonen mit hoher Effizienz arbeiten können, sobald die erste Kältefront das Tal erreicht.

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Ob und wann die einzelnen Bergbahnen ihre Pisten technisch beschneien können, hängt in den kommenden Wochen entscheidend von den konkreten Witterungsbedingungen ab. Die Effizienz der Schneeproduktion wird maßgeblich durch die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit beeinflusst. Besonders am Wallegg an der Lenk und anderen exponierten Lagen ist diese dreifache Abhängigkeit von den atmosphärischen Parametern sichtbar.

Pistenkapazitäten und operative Planung

Sowohl in Adelboden-Lenk als auch im gesamten Jungfraugebiet lässt sich rund 70 Prozent der Pistenanlagen technisch beschneien. Diese hohe Quote an maschinell beschneiungsfähigen Flächen bietet einen erheblichen Sicherheitspuffer für das Gesamtsnowboard-Angebot. Ein theoretischer Ausfall einzelner Abschnitte würde das Angebot nicht gefährden, da die Regionen über zahlreiche Pistenkilometer und hochgelegene Pistenstrecken verfügen. Diese geographische Streuung minimiert das Risiko von Ausfallzeiten.

Neben der kurzfristigen Sicherstellung der Skisaison gibt es auch langfristige strategische Pläne. Um künftigen Trockenperioden und dem Klimawandel besser begegnen zu können, hat die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG eine mittelfristige Erweiterung ihrer Speicherbecken angekündigt. Diese ausgebauten Infrastrukturen werden zukünftig nicht nur der Beschneiung dienen, sondern auch der Trinkwasserversorgung, der Stromerzeugung sowie der Landwirtschaft. Dieser multipurpose-Ansatz soll die Resilienz der Bergbahnen gegenüber extremen Wetterlagen dauerhaft stärken und die wirtschaftliche Grundlage für die kommenden Jahrzehnte sichern.