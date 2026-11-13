Skifahren Slalom Levi: Rast und Holdener starten gegen Shiffrins Ausfall

Camille Rast und Wendy Holdener sind Favoritinnen beim ersten Slalom in Levi. Mikaela Shiffrin fällt aus, was die Chancen für die Schweizerinnen bei den Weltcuprennen deutlich erhöht.

Die Ski-Saison der Herren und Damen im Weltcup nimmt ihren Anfang auf der Piste von Levi in Finnland. Die Schweiz ist mit zwei starken Favoritinnen vertreten, die auf dem Podium stehen könnten. Am Samstag starten die Frauen ab 10 Uhr im Slalom, während die Männer am Sonntag folgen.

Schneemangel in Levi bereitet Vorbereitungen vor

Trotz der Nähe zum nördlichen Polarkreis herrscht in der Region aktuell Schnee Mangel. Die Rennstrecke in Levi musste daher mit eingelagertem Schnee präpariert werden. Dies stellte ein signifikantes logistisches Problem dar, da natürliche Bedingungen für die Sicherheit der Athleten nicht ausreichten. Um die Piste wettkampftauglich zu machen, wurde sie diese Woche nochmals kräftig künstlich beschneit. Erst durch diese Maßnahme war gewährleistet, dass die Veranstaltung am Wochenende sicher durchgeführt werden kann.

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Shiffrin absent: Opportunity für Schweizerinnen

Im hohen Norden fehlt eine der dominierenden Figuren des internationalen Skisports. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die ersten beiden Slalomrennen der Saison. Dies ist bemerkenswert, da Shiffrin in Levi bereits neunmal den Sieg gefeiert hat. Ihr Ausfall bietet der Konkurrenz eine enorme Chance, den Triumph zu erringen. Besonders Camille Rast und Wendy Holdener aus der Schweiz zählen nun zu den großen Favoritinnen auf den ersten Platz.

Startnummern und Schweizer Aufstellung analysiert

Die beiden Schweizer Top-Athletinnen starten mit den Startnummern 5 und 7, was eine strategisch günstige Position im Feld darstellt. Camille Rast und Wendy Holdener hoffen darauf, von der abwesenden Konkurrenz zu profitieren. Die übrigen Schweizerinnen müssen sich mit höheren Nummern zufriedengeben. Eliane Christen startet als Nummer 19, gefolgt von Janine Mächler mit der Nummer 38.

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Weitere Teilnehmerinnen aus der Schweiz sind Aline Höpli als Nummer 41 und Selina Egloff als Nummer 51. Sie versuchen, sich im oberen Mittelfeld zu positionieren. Aline Danioth startet mit der Nummer 63, Nicole Good mit der Nummer 72 und Anuk Brändli mit der Nummer 79. Die Zahlen zeigen die Bandbreite des Schweizer Teams auf der internationalen Bühne.

Ausblick auf das Weltcup-Wochenende

Das Wochenende in Levi markiert den Auftakt zur neuen Wintersaison. Die Veranstalter betonen, dass alles für die beiden Weltcuprennen bereit ist. Die künstliche Beschneiung hat die Grundlage für einen fairen Wettkampf gelegt. Fans und Experten beobachten gespannt, wie sich die Schweizerinnen bei ihrem Heimstartpositionierung schlagen. Der erste Lauf der Frauen beginnt am Samstagmorgen, gefolgt von den Herren am Sonntag. Die Ergebnisse werden bestimmen, wer die Führung im Slalom-Weltcup übernimmt.