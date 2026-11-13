Skieur d'Or an Franjo von Allmen: Meillard und Mathis verpassen Levi-Start

Franjo von Allmen gewinnt Skieur d'Or, während Mélanie Meillard und Jasmin Mathis wegen Knieverletzungen in Levi ausfallen. Henrik Kristoffersen wechselt nicht nach Österreich.

Die Snowqueen-Saison 2026/27 startet am Samstag im finnischen Levi, doch für die Schweizer Spitzensportlerinnen beginnt sie mit schmerzhaften Ausfällen. Mélanie Meillard und Jasmin Mathis müssen auf ihren ersten Slalomstart verzichten, nachdem beide Athletinnen Trainingsverletzungen erlitten haben. Stattdessen richtet sich der Blick auf Franjo von Allmen, der kürzlich als bester Skifahrer des Jahres ausgezeichnet wurde, sowie auf Henrik Kristoffersen, der seinen nationalen Wechsel abschließen konnte.

Verletzungen halten Schweizer Hoffnungsträgerinnen zurück

Mélanie Meillard, die 28-Jährige, musste kurz vor Saisonbeginn ihren Start in Levi absagen. Bei einem Sturz während des Slalomtrainings am Freitag zog sie sich eine Distorsion des rechten Kniegelenks zu. Anstatt im Starthaus zu stehen, reist die Schweizerin zu medizinischen Abklärungen in die Schweiz zurück, wie der Skiverband Swiss-Ski mitteilte. Für die Fans bleibt dies ein herber Verlust für die Slalom-Asse.

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Auch Jasmin Mathis, die als große Hoffnung im Speedbereich der Schweizer Skinationalmannschaft gilt, verpasst den Saisonauftakt im Dezember in Nordamerika. Die 22-Jährige zog sich beim Training ohne Sturz eine Knieverletzung zu, bei der es sich um einen Anriss des vorderen Kreuz- und des Innenbandes handelt. Trotz der fehlenden Schmerzen im Knie klagt sie über den emotionalen Schmerz über den Ausfall.

In einem Post auf Instagram schilderte Jasmin Mathis ihre Lage offen. Sie betonte, dass sie sich glücklich schätzen könne, da es hätte schlimmer kommen können. Zum Glück müsse sie nicht operiert werden, sondern habe bereits mit der Rehabilitation begonnen. Ihre Aussage zeigt die mentale Stärke, die auch im Heilungsprozess nötig ist.

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Skieur d'Or für Franjo von Allmen nach olympischer Dominanz

Während zwei Athletinnen pausieren, wird Franjo von Allmen von der internationalen Skijournalisten-Vereinigung FIS als Skifahrer der Saison geehrt. Der 25-jährige Boltiger erhält den Skieur d'Or und bestätigt damit seine herausragende Form nach seinen drei Olympiasiegen. Bei der knappen Wahl setzte er sich vor der Italienerin Federica Brignone durch, während auch Marco Odermatt und Loïc Meillard Stimmen erhielten.

Franjo von Allmen blickt auf eine aussergewöhnliche Saison zurück, die im Berner Oberland ihren Höhepunkt fand. An den Olympischen Spielen in Milano Cortina holte er drei Goldmedaillen und unterstrich seine Klasse auf der Weltspitze. Seit seinem Weltcup-Debüt im Dezember 2023 gewann er zudem fünf Rennen, was seine Konstanz in den letzten Monaten beweist.

Der Preis Skieur d'Or berücksichtigt laut FIS nicht nur die sportlichen Leistungen auf der Piste, sondern auch die Ausstrahlung der Persönlichkeit und den professionellen Umgang mit den internationalen Medien. Franjo von Allmen folgt damit in der Liste der Preisträger auf Federica Brignone und Marco Odermatt, der die Auszeichnung im Jahr 2024 bereits gewonnen hatte. Diese Ehrung markiert einen neuen Meilenstein in der Karriere des jungen Schweizer Stars.

Nationenwechsel von Henrik Kristoffersen scheitert an Österreich

Der Ski-Weltcup hat in der vergangenen Zeit zwei große Nationenwechsel erlebt, darunter Lucas Pinheiro Braathen, der 2024 für Brasilien startete, und Marcel Hirscher, der nach seinem Rücktritt in den Farben der Niederlande auf die Ski-Bühne zurückkehrte. Eine Saison hätte beinahe einen weiteren großen Namen hinzugefügt, doch Henrik Kristoffersens Wechsel zu Österreich scheiterte aus rechtlichen Gründen.

Der 32-jährige norwegische Star Henrik Kristoffersen gab im Podcast der Zeitung Dagbladet zu, dass er sich intensiv mit einem Wechsel zu Österreich beschäftigt habe. Er erklärte, dass er nicht das Gefühl habe, für sein Heimatland Norwegen nicht mehr fahren zu wollen. Hintergrund sei jedoch ein jahrelanger Streit mit dem norwegischen Verband, der ihm bis vor Kurzem verboten hatte, mit einem individuellen Helmsponsor zu fahren.

Die Nähe zu Österreich bestand bereits seit langer Zeit, da Henrik Kristoffersen seit rund zehn Jahren in Salzburg lebt und dort seine große Liebe Tonje geheiratet hat. Im Sommer ist ihr zweites Kind zur Welt gekommen, was den Familienanschluss noch verstärkte. Schlussendlich scheiterte der Nationenwechsel jedoch daran, dass Österreich keine Doppelbürgerschaften erlaubt.

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Henrik Kristoffersen wäre gezwungen gewesen, seine norwegische Staatsbürgerschaft abzugeben, um für Österreich starten zu können. Dazu war er aus familiären und persönlichen Gründen nicht bereit gewesen. Trotz des Scheiterns des Wechsels bleibt er eine der interessantesten Figuren im Feld der alpinen Skifahrer, die über ihre nationale Identität reflektiert.

Levi ist bereit für den ersten Weltcup-Weltcup-Rennen

Trotz der sportlichen Rückschläge bei einzelnen Athleten sind die Vorbereitungen in Levi weitgehend abgeschlossen. Wie die FIS mitteilte, ist die Schneekontrolle im finnischen Skiort positiv verlaufen. Damit können die ersten Slaloms der Saison bei Frauen und Männern wie geplant am 14. und 15. November stattfinden.

Es handelt sich um das zweite Rennwochenende des Ski-Winters 2026/27, welches traditionell einen der Starts der Weltcup-Kalenders markiert. Die Organisatoren setzten dabei auf sorgfältige Planung, um die Bedingungen optimal zu gestalten. Die Teilnehmer freuen sich auf die erste Herausforderung der neuen Saison.

Noch wirkt die Kulisse im finnischen Levi wenig winterlich, was die künstliche Beschneidung notwendig macht. Die Veranstalter zeigten einen Tag vor der FIS-Mitteilung auf Instagram ein aktuelles Video der Weltcup-Strecke. Darauf ist ein schmales weißes Band zu sehen, das sich durch den sonst braunen Hang zieht und die künstliche Schneebedeckung verdeutlicht.

Die Athleten müssen sich also auf eine spezifische, beschneite Infrastruktur einstellen, die trotz natürlicher Gegebenheiten optimal präpariert wurde. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, die Technik und Taktik der Fahrer auf die Probe stellen wird. Die Stimmung im Feld ist gemischt aus Vorfreude und der notwendigen Vorsicht aufgrund der künstlichen Bedingungen.