Skandinavische Königshäuser kämpfen mit gesundheitlichen Sorgen

Dänemarks Ex-Königin Margrethe und Norwegens Königin Sonja sind derzeit nicht in der Lage, ihre öffentlichen Aufgaben zu wahrnehmen. Die schwedische Königsfamilie hingegen bereitet sich auf ihre goldene Hochzeit vor.

Die skandinavischen Königshäuser erleben derzeit schwierige Wochen. Während Dänemark s Ex-Königin Margrethe nach einem Sturz operiert werden musste, fällt Norwegen s Königin Sonja wegen Herzproblemen aus. Nur in Schweden herrscht vor grossen Jubiläumsfeiern derzeit entspanntere Stimmung.

Dänemarks Ex-Königin Margrethe wurde nach einem Sturz erneut ins Spital eingeliefert. Wie das dänische Königshaus mitteilte, musste Ex-Königin Margrethe erneut ins Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert werden. Eine Untersuchung zeigte demnach ein grösseres Blutgerinnsel im Hüftbereich, das offenbar auf einen früheren Sturz zurückgeht. Die ehemalige Monarchin musste operiert werden und bleibt laut offizieller Mitteilung mehrere Tage im Spital.

Überschattet wurde dadurch auch die diesjährige "Royal Run", der traditionelle Volkslauf zum Geburtstag von König Frederik. Die Veranstaltung zog laut Berichten mehr als 112'000 Teilnehmer in fünf dänische Städte an. Auch Norwegens Königshaus kämpft mit gesundheitlichen Sorgen. Königin Sonja wurde laut norwegischen Medien wegen Herzrhythmusstörungen behandelt.

Ärzte verordneten der 88-Jährigen absolute Ruhe. Deshalb wird sie nicht an der traditionellen Reise mit König Harald an Bord der königlichen Yacht "Norge" teilnehmen. Zusätzlich soll auch Prinzessin Astrid, die 94-jährige Schwester des norwegischen Königs, gesundheitliche Probleme haben. Die Situation belastet die norwegische Monarchie zusätzlich, da mehrere Mitglieder der Königsfamilie derzeit nur eingeschränkt öffentliche Aufgaben wahrnehmen können.

Deutlich entspannter ist die Stimmung dagegen im schwedischen Königshaus. König Carl Gustaf und Königin Silvia bereiten sich derzeit auf ihre goldene Hochzeit im kommenden Juni vor.

Zudem steht 2027 der 50. Geburtstag von Kronprinzessin Victoria an. Wie das Magazin "Svensk Dam" berichtet, wurde Victoria von der Universität Göteborg bereits eine Professur zum Thema Biodiversität gewidmet





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