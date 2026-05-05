Skandal um Herzklappen-Behandlung am USZ: Möglicherweise 77 vermeidbare Todesfälle

Eine unabhängige Untersuchung hat schwerwiegende Mängel in der Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich (USZ) zwischen 2016 und 2020 aufgedeckt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz des Cardiobands. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass bis zu 77 Todesfälle möglicherweise vermeidbar gewesen wären.

Das Universitätsspital Zürich ( USZ ) sah sich in den letzten Jahren mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, die sich auf die Jahre 2016 bis 2020 beziehen. Eine unabhängige Untersuchung , deren Bericht der Spitalrat am Dienstag veröffentlichte, hat gravierende Mängel in der Herzchirurgie aufgedeckt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz des Cardioband s, einer minimalinvasiven Behandlungsmethode für undichte Trikuspidalklappe n.

Ursprünglich hatte das USZ den Einsatz des Cardiobands im Jahr 2016 als medizinischen Durchbruch gefeiert und sich als Pionier in diesem Bereich positioniert. Unter der Leitung von Francesco Maisano wurde damals behauptet, weltweit erstmals eine undichte Trikuspidalklappe erfolgreich mit dieser Kathetertechnik behandelt zu haben. Der Eingriff wurde als besonders schonend dargestellt, insbesondere für Patienten, die nicht für eine offene Herzoperation in Frage kamen. Diese Darstellung steht nun jedoch in krassem Widerspruch zu den Ergebnissen der unabhängigen Untersuchung.

Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass zwischen 68 und 77 Todesfälle möglicherweise vermeidbar gewesen wären, wobei elf Todesfälle als nicht erwartbar und 64 weitere als eher nicht erwartbar eingestuft werden. Die Untersuchung zeigt, dass das Cardioband in mehreren Fällen eingesetzt wurde, obwohl es ungeeignet war oder Komplikationen verursachte. Insgesamt konnte bei 13 Patientinnen und Patienten eine unangemessene Verwendung von experimentellen Medizinprodukten nachgewiesen werden.

Diese Feststellungen haben dazu geführt, dass der Spitalrat Anzeige oder Meldung bei der Staatsanwaltschaft in elf Todesfällen sowie 13 Einsätzen von Medizinprodukten erstattet hat. In drei Fällen laufen bereits Strafuntersuchungen wegen fahrlässiger Tötung und weiterer Delikte. Zwei Todesfälle können direkt auf das Cardioband zurückgeführt werden, wobei bei einem möglicherweise ein Herzinfarkt zum Tod beitrug. Die anfängliche Euphorie um das Cardioband war bereits von Problemen überschattet.

Bereits die sogenannte Weltpremiere im Jahr 2016 verlief nicht reibungslos. Bei der ersten Patientin, einer 74-jährigen Frau, musste ein zweites Cardioband eingesetzt werden, da das erste riss.

Darüber hinaus blieb die Herzklappe undicht, was von einem anderen Ärzteteam zwei Tage nach der Operation festgestellt wurde. Diese frühen Komplikationen wurden jedoch zunächst nicht öffentlich thematisiert und trugen nicht dazu bei, die Risiken der Behandlung ausreichend zu bewerten. Die unabhängige Untersuchung hat nun detailliert aufgezeigt, wie diese anfänglichen Probleme ignoriert oder heruntergespielt wurden, was letztendlich zu einer Eskalation der Situation führte. Die Kommission kritisiert insbesondere die mangelnde Transparenz und die unzureichende Risikobewertung bei der Einführung und Anwendung des Cardiobands.

Es wird bemängelt, dass die Patientinnen und Patienten nicht ausreichend über die Risiken der experimentellen Behandlung aufgeklärt wurden und dass die Entscheidung für den Einsatz des Cardiobands oft nicht auf einer soliden medizinischen Grundlage beruhte. Die Untersuchung zeigt auch, dass es innerhalb des USZ zu einer Kultur der Angst und des Schweigens gekommen war, die es den Mitarbeitern erschwerte, Bedenken zu äußern oder Fehler zu melden.

Die aktuelle Spitalführung hat sich öffentlich bei den Betroffenen entschuldigt und angekündigt, umfassende Reformen einzuleiten, um die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und das Vertrauen in das USZ wiederherzustellen. Drei Spitalräte, die während der kritischen Jahre 2016 bis 2020 dem Gremium angehörten, haben gemeinsam entschieden, ihre Mandate niederzulegen. Das USZ betont, dass die Sterblichkeit inzwischen wieder im normalen Bereich liege, räumt aber ein, dass die Vergangenheit aufgedeckt und aufgearbeitet werden muss.

Die Untersuchung hat nicht nur die medizinischen Aspekte des Cardioband-Einsatzes beleuchtet, sondern auch die organisatorischen und kulturellen Probleme innerhalb des USZ aufgedeckt. Es wird gefordert, dass die Entscheidungsfindungsprozesse transparenter gestaltet werden, die Risikobewertung verbessert wird und eine offene Fehlerkultur etabliert wird.

Darüber hinaus soll die Aufsicht über experimentelle Behandlungen gestärkt werden, um sicherzustellen, dass die Patientensicherheit stets oberste Priorität hat. Die Ergebnisse der Untersuchung haben weitreichende Konsequenzen für das USZ und werfen Fragen nach der Verantwortung der beteiligten Personen auf. Die Strafuntersuchungen, die bereits laufen, könnten zu weiteren Konsequenzen führen





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