Skandal am Universitätsspital Zürich: Herzimplantate führen zu über 70 Todesfällen

Eine Untersuchungskommission deckte auf, dass ein ehemaliger Leiter der Herzklinik am USZ durch sein selbst entwickeltes Herzimplantat «Cardioband» schwere Komplikationen verursachte, die zum Tod von rund 70 Patienten führten. Der Skandal um Francesco Maisano, André Plass und Paul Vogt zeigt gravierende Missstände im Spital.

Ein ehemaliger Leiter der Herzklinik am Universitätsspital Zürich (USZ) hat durch die Implantation seines selbst entwickelten Herzimplantats «Cardioband» schwere Komplikationen verursacht, die zum Tod von rund 70 Patientinnen und Patienten zwischen 2016 und 2020 führten.

Dies ergab eine Untersuchungskommission, die am Dienstag ihre Ergebnisse veröffentlichte. Der Hauptverantwortliche, der italienische Herzchirurg Francesco Maisano, wurde 2014 als Leiter der Klinik für Herzchirurgie eingestellt. Er setzte Patienten untaugliche Implantate ein, an denen er finanziell beteiligt war, und verschleierte anschließend Komplikationen sowie wissenschaftliche Arbeiten. Ein Whistleblower brachte die Affäre 2019 ans Licht, nachdem er der Spitalleitung die Missstände gemeldet hatte.

Dies führte zu einer Spaltung in zwei Lager: Ein Teil der Ärzte unterstützte Maisano, während die andere Seite gegen ihn war. Maisano wurde im Sommer 2020 beurlaubt und im September desselben Jahres endgültig entlassen, angeblich in «gegenseitigem Einvernehmen». Das USZ zeigte ihn später wegen Urkundenfälschung an, da er trotz Beurlaubung auf das interne Computersystem zugegriffen und Daten manipuliert haben soll. Die Zürcher Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren jedoch Anfang 2021 ein, da kein strafrechtlich relevantes Verhalten festgestellt wurde.

André Plass, ein ehemaliger leitender Arzt in der USZ-Herzchirurgie, war der Whistleblower, der die ganze Affäre aufdeckte. Er meldete 2019 der Spitalleitung die Komplikationen bei Maisanos Operationen, mutmaßliche Vertuschungsversuche, gefälschte wissenschaftliche Berichte sowie 17 konkrete Fälle von Fehlbehandlungen. Plass wurde daraufhin entlassen, aber aufgrund öffentlichen Drucks wieder eingestellt, bevor er Ende September 2020 erneut gekündigt wurde. Das Zürcher Verwaltungsgericht bestätigte die Kündigung als rechtens, da Plass die Teilnahme an Gesprächen mit dem Klinikdirektor verweigert hatte.

Trotz der Entlassung führte Plass' Meldung zu einer externen Untersuchung, die seine Vorwürfe teilweise bestätigte. Im Mai 2026 entschuldigte sich die Spitalleitung öffentlich für die Vorfälle. Plass zeigte sich jedoch enttäuscht von der Haltung der Spitalleitung, die seine Entlassung weiterhin mit mangelnder Teamfähigkeit rechtfertigte. Paul Vogt, der im Juli 2020 Nachfolger von Maisano wurde, entdeckte schnell Hinweise auf ungewöhnlich viele Todesfälle und schwere Komplikationen.

Er informierte die Spitalleitung und berichtete von «den Toten und den schweren Komplikationen». In einem späteren Gerichtsprozess sagte er, die Probleme seien der Spitalleitung schon seit 2018 bekannt gewesen. Vogt wurde selbst Ziel von Angriffen, als er anonym wegen einer Operation angezeigt wurde, bei der ein Patient verstorben war. Die Vorwürfe der fahrlässigen Tötung wurden fallen gelassen, und Vogt wurde von der Urkundenfälschung freigesprochen.

Er kündigte Ende November 2022. Eine Gruppe von Ärzten, die sich als «Honest Falcon» bezeichnete, unterstützte Maisano und verbreitete gezielt falsche Informationen. Sie griffen Plass an, reichten eine anonyme Strafanzeige gegen Vogt ein und versuchten, den Skandal als reinen Personalkonflikt darzustellen. Die Gruppe verbreitete auch OP-Details an die Medien und verzerrte gezielt Informationen





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Herzchirurgie Universitätsspital Zürich Skandal Whistleblower Medizinische Ethik

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