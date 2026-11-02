Skan: Zwei Kadermitarbeiter wegen Verdachts auf Insiderhandel vor Gericht

Zwei Kadermitarbeiter des Pharmaausrüsters Skan stehen wegen Verdachts auf Insiderhandel vor Gericht. Das Urteil soll am 17. November verkündet werden.

Zwei Kadermitarbeiter des Baselbieter Pharmaausrüsters Skan müssen sich wegen des Verdachts auf Insiderhandel vor Gericht verantworten. Die Verhandlung gegen den Finanzchef und den Leiter der Sparte Services, Digital und Single-Use Systems findet am 5. November vor dem Bundesstrafgericht statt. Der Verwaltungsrat hält trotz des Verfahrens an der Unschuldsvermutung fest.

Das erstinstanzliche Urteil soll am 17. November verkündet werden. Das teilte Skan am Montag mit. Beide betroffenen Manager bleiben in ihren Funktionen, und der Verwaltungsrat spricht ihnen sein Vertrauen aus.

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Verfahren vor dem Bundesstrafgericht im Fall Skan

Die Bundesanwaltschaft hatte die Untersuchung im Mai 2023 eingeleitet. Damals trat der ehemalige Verwaltungsratspräsident Gert Thoenen wegen der Ermittlungen vorübergehend in den Ausstand. Die Anklage richtet sich nun gegen zwei Mitarbeiter in leitender Position.

Vor dem Bundesstrafgericht wird geprüft, ob die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft Bestand haben. Der Fall betrifft einen Börsengang, der in den Monaten vor Beginn des Verfahrens für Aufsehen sorgte. Die Verhandlung ist für den 5. November angesetzt.

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Insiderhandel bezeichnet den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf Basis von Informationen, die noch nicht öffentlich bekannt sind. Solche Fälle gelten in der Schweiz als strafrechtlich relevant und werden von der Bundesanwaltschaft verfolgt.

Vorwürfe gegen den Finanzchef und einen zweiten Manager

Laut Angaben des Bundesstrafgerichts wirft die Bundesanwaltschaft dem Finanzchef vor, zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 Aktien der damaligen BV Holding gekauft zu haben. Er soll bereits vom geplanten Börsengang von Skan gewusst haben.

Dadurch soll er einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von rund 287'000 Franken erzielt haben. Die Anklage stützt sich auf diesen Betrag als mutmasslichen Gewinn aus den Transaktionen.

Dem zweiten Manager wird vorgeworfen, Anfang Januar 2021 ebenfalls Aktien gekauft zu haben. Dabei soll er von vertraulichen Informationen profitiert haben. Sein mutmasslicher Vermögensvorteil beläuft sich laut Anklage auf rund 5600 Franken.

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Einstellung des Verfahrens gegen Gert Thoenen

Eingestellt wurde dagegen das Verfahren gegen den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Gert Thoenen. Die Bundesanwaltschaft habe sämtliche Vorwürfe gegen ihn zurückgezogen.

Die Skan Group geht aus der früheren BV Holding hervor. Skan war ursprünglich eine Tochtergesellschaft der BV Holding. Diese wurde 2021 im Zuge des Börsengangs in Skan Group umbenannt, nachdem die übrigen Beteiligungen abgestossen worden waren.