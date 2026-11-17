Der Finanzchef von Skan erhielt eine bedingte Haftstrafe und muss 230.000 Franken zahlen. Das Urteil des Bundesstrafgerichts betrifft den Börsengang.

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat den Finanzchef des Schweizer Pharmaausrüsters Skan wegen des Missbrauchs von Insiderinformationen zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Die verhängte Strafe beträgt zehn Monate und wird unter Bewährung ausgesetzt. Zusätzlich muss der verurteilte Kadermann eine finanzielle Entschädigung an den Bund leisten, die sich auf rund 230.000 Franken beläuft. Dieses Urteil stellt eine signifikante rechtliche Konsequenz für das führende Mitglied des Unternehmens dar und bestätigt die Vorwürfe der unfairen Marktmanipulation.

Details zum Urteil des Bundesstrafgerichts

Der Erstverurteilte erhielt neben der kurzen Haftstrafe eine Ersatzforderung in Höhe von etwa 230.000 Franken. Diese Summe wurde vom Gericht als unrechtmäßiger Vermögensvorteil bestimmt, der durch die Nutzung nicht-öffentlicher Informationen erworben wurde. Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts hat in ihrer Entscheidung klar festgestellt, dass die Handlungen des Finanzchefs gegen die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Marktintegrität verstoßen haben. Das Gericht betonte die Schwere des Vergehens, auch wenn die strafrechtliche Sanktion mild ausfiel. Die Geldstrafe dient der Kompensation der wirtschaftlichen Nachteile, die dem Staat durch die illegale Transaktion entstanden sind.

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Ablauf der Insiderhandel-Angelegenheit

Der Vorwurf des Insiderhandels basiert auf Aktivitäten, die im Zeitraum zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 stattgefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt war das Unternehmen noch als BV Holding bekannt, bevor der eigentliche Börsengang von Skan offiziell stattfand. Laut der Anklageschrift der Bundesanwaltschaft verfügte der Finanzchef über Insiderwissen über den bevorstehenden Börsengang. Mit diesem spezifischen Wissen erwarb er Aktien der damaligen BV Holding. Dieser zeitliche Ablauf ist entscheidend für die rechtliche Einordnung, da der Kaufzeitpunkt direkt mit der internen Planung des Börsengangs korreliert. Der Nutzen aus diesem Handel wurde vom Gericht eindeutig identifiziert und quantifiziert.

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Freispruch eines weiteren Vorstandsmitglieds

Neben dem verurteilten Finanzchef gab es weitere Personen, die im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit überprüft wurden. Ein weiteres führendes Mitglied des Unternehmens Skan wurde von den Vorwürfen freigesprochen. Der Einzelrichter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts entschied in diesem Fall, dass keine hinreichenden Beweise für eine strafbare Handlung vorlagen. Dieser Freispruch hebt die besondere Verantwortlichkeit und Schuld des verurteilten Finanzchefs nochmals hervor. Es zeigt, dass das Gericht die Beweislage für jeden Beschuldigten einzeln und streng geprüft hat. Nur bei dem spezifischen Finanzchef lagen die Indizien für den Missbrauch von Insiderinformationen so dicht, dass eine Verurteilung notwendig war.

Finanzielle Folgen und rechtliche Einordnung

Die Zahlung von rund 230.000 Franken an den Bund ist eine zentrale Komponente des Urteils und dient der Rückführung des illegitim erzielten Gewinns. Diese Maßnahme ist typisch für Fälle von Wirtschaftsstraftaten, bei denen ein finanzieller Vorteil aus der Umwelt gezogen wurde. Der Bundesstrafgerichtshof hat dabei die Berechnung des Vorteils auf Basis der Marktdaten und der Insiderinformationen durchgeführt. Die Höhe der Forderung spiegelt den geschätzten Gewinn wider, den der Finanzchef durch die vorgezogene Transaktion erzielt hätte oder tatsächlich erzielt hat. Für das Unternehmen Skan hat das Urteil zudem eine Reputationsschädigung zur Folge, auch wenn das operative Geschäft davon nicht unmittelbar betroffen sein mag. Der Fall dient als Warnsignal für die Corporate-Governance-Strukturen in der Schweizer Pharmabranche.