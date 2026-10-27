SK Hynix steigert Gewinn durch KI-Boom, Aktienkurs wird positiv, Wirtschaftswachstum stark beeinflusst durch Halbleiterindustrie

SK Hynix, der zweitgrößte Speicherchiphersteller Südkoreas, verzeichnet erneut einen Rekordgewinn. Der anhaltende boom für Künstliche Intelligenz treibt die Quartalszahlen des Unternehmens stark nach vorn. Im erstem Halbjahr des Jahres 2026 hat SK Hynix mit einem Jahres-Quartalaufschlag von mehr als sieben Vielfach im dritten Quartal seine Operative Gewinnspanne auf etwa 51 Milliarden Schweizer Franken gesteigert - eine Zahl, die weit über die Erwartungen der Analysten liegt.

Dieses Ergebnis bestärkt die Position des Unternehmens als dominante Kraft nach Samsung Electronics im weltweiten Speicherchipmarkt. Der Optimismus schiebt den Aktienkurs von SK Hynix an. In den ersten Handelsstunden stieg der Kurs um bis zu 2,7 Prozent, bevor er sich leicht korrigierte. Seit Ende 2025 hat sich der Aktienkurs des Unternehmens mehr als verdoppelt, trotz eines tiefgesetzten Euforieschwerfelements seit der Jahresmitte.

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HBM Chips und Marktkapitalisierung

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 609 Milliarden Schweizer Franken zählt SK Hynix nun zu den wertvollsten Unternehmen weltweit. Der Erfolg ist eng verknüpft mit der steigenden Nachfrage nach Hochleistungsspeicherchips - dem sogenannten "High Bandwidth Memory" (HBM) - die in KI-Systemen und modernen Rechenzentren unverzichtbar sind. Als einer der führenden Anbieter in diesem Segment hat SK Hynix besonders enge Lieferbeziehungen zu US-Giganten wie Nvidia aufgebaut. Der Einfluss des Chipbooms auf die südkoreanische Wirtschaft wird zudem in den neuesten Konjunkturdaten deutlich.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im letzten Quartal um einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorquartal, wobei die Zentralbank schätzt, dass die Halbleiterindustrie für ungefähr die Hälfte des gesamten Wirtschaftswachstums verantwortlich ist. SK Hynix, das die Erwartungen des Marktes bereits nachhaltig übertroffen hat, prognostiziert, dass die Nachfrage nach Speicherchips bis 2030 das derzeitige Angebot übersteigen wird.

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Das Unternehmen betont, dass seine kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung, gekoppelt mit der engen Zusammenarbeit mit strategischen Kunden, es in die Lage versetzen soll, an der Spitze der Technik zu bleiben. Der Blick in die Zukunft wirft einen positiven, wenn auch vorsichtigen Ton. Der anhaltende Bedarf an KI‑geeigneter Speicherhardwaresignalisiert bedeutende Wachstumschancen, während gleichzeitig die internationale Konkurrenz und geopolitische Spannungen ihre Architektonischen Herausforderungen aufrechterhalten.

Globale Tech Dynamik und Innovation

Die Führung von SK Hynix signalisiert, dass sie bereit ist, die Herausforderungen zu nutzen und gleichzeitig die Qualität und Innovationskraft ihrer Produkte zu sichern. Mit diesen Kennzahlen und Einschätzungen stelle sich SK Hynix als ein zentrales Unternehmen in der globalen Tech‑Industrie dar, das die wirtschaftliche und technologische Dynamik Südkoreas treibt und zudem weit hinausreichende Effekte auf die weltweite KI‑Entwicklung auslöst.