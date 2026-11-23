SIX-Chef Tomas Kindler kündigt neuen Index für 31 europäische Wachstumsmarken an. Analyse zu IPO-Chancen, Private Equity und strategischer Expansion der Schweizer Börse in Spanien und Großbritannien.

Der Vorstandsvorsitzende der SIX Group, Tomas Kindler, zeichnet ein positives Bild der aktuellen Marktlage und kündigt strategische Neuanstöße an. Der Schweizer Finanzplatzexperte erwartet für das Jahr 2027 eine moderate Abkühlung der Handelsaktivitäten im Vergleich zum außergewöhnlichen Jahr 2026. Als zentrales Instrument zur Stärkung der paneuropäischen Ausrichtung lanciert SIX in dieser Woche den neuen Index SIX European Growth Program.

Neuer Index bündelt europäische Wachstumswerte

Der neu eingeführte SIX European Growth Program Index fasst aktuell 31 Unternehmen aus der Schweiz, Spanien und Großbritannien zusammen. Diese Initiative markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der SIX Group von einer rein nationalen Plattform hin zu einem paneuropäischen Marktplatz. Mit diesem Schritt sollen die sechzehn Märkte, die die Gruppe mittelfristig anbietet, besser vernetzt werden. Der Index dient somit als Fundament für die zukünftige Integration der verschiedenen nationalen Börsenstandorte unter einem gemeinsamen Dach.

Also read SLF Lawinenwarndienst: Neustart mit KI und neuen Karten für die Wintersaison

Marktdynamik getrieben durch Zinsen und KI

Die aktuelle Stimmung an den Märkten wird nach Angaben von Tomas Kindler maßgeblich durch drei Faktoren bestimmt. Der Iran-Konflikt übt starken Druck auf die Ölpreise aus und führt zu erheblichen Kursschwankungen bei Neuigkeiten. Gleichzeitig erhöhen die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank und die Bank of England in den letzten Wochen ihre Leitzinsen, was das Zinsumfeld verändert. Ein dritter, wettbewerbsintensiver Treiber ist die künstliche Intelligenz, wobei Investoren die langfristige Nachhaltigkeit der hohen Nachfrage nach Rechenzentren hinterfragen.

Strategischer Gewinn gegen MTF-Plattformen

Die SIX Group positioniert sich als Primärbörse gezielt gegen sogenannte Multilateral Trading Facilities (MTF), die ebenfalls Schweizer Titel handeln, wobei London ein zentraler Wettbewerbsstandort ist. In diesem Jahr konnte die Börse knapp zwei Prozent Marktanteile zu ihren Gunsten verschieben. Die Zufriedenheit des Managements stützt sich auf diesen Erfolg sowie auf die Tatsache, dass 50% des guten Geschäftsjahrs auf das aktuelle Marktumfeld und die anderen 50% auf die Qualität der eigenen Services zurückzuführen sind.

Advertisement

Kotierungserfolge und IPO-Pipeline im Fokus

Neben dem einzigen klassischen Börsengang Infracore hat der Aromenhersteller DSM-Firmenich eine Zweitkotierung in der Schweiz vollzogen. Die SIX Group hat dabei bereits 20 Prozent der Liquidität von Amsterdam an den Schweizer Standort transferiert. In der Pipeline befinden sich Kandidaten wie Gategroup oder Syngenta. Für Syngenta sind die Chancen jedoch gering, da der Konzern unter chinesischer Eigentümerschaft steht und ein starker Drang in Richtung China besteht. Die Strategie besteht darin, bei jedem potenziellen Börsengang mitzuwirken.

Spanische Expansion und Private-Equity-Dynamik

Der Vergleich mit Spanien zeigt deutliche Unterschiede: Auf den spanischen Wachstumsmärkten fanden dieses Jahr vierzehn Börsengänge statt, während der Hauptmarkt drei führte, darunter Digi Spain. In der Schweiz kam mit Matador Secondary Private Equity nur ein Titel zum neuen Segment Sparks hinzu. Die SIX Group sieht hier Handlungsbedarf, um Start-ups langfristig in der Schweiz zu halten, da viele in die USA abwandern. Gleichzeitig arbeitet die Börse eng mit Private-Equity-Häusern zusammen, wie das Beispiel Galderma durch den Investor EQT beweist.