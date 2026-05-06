Sir David Attenborough: Ein Jahrhundert Naturforschung und Dokumentarfilm

Zum 100. Geburtstag von Sir David Attenborough blickt die BBC auf eine einzigartige Karriere zurück, die das Genre des Naturdokumentarfilms revolutionierte. Von seinen Anfängen in den 1950er Jahren bis zu seinen bahnbrechenden Serien wie «Life on Earth» hat Attenborough die Art und Weise, wie wir die Natur wahrnehmen, für immer verändert.

Sir David Attenborough , der legendäre Naturforscher und Dokumentarfilmer, feiert am 8. Mai 2026 seinen 100. Geburtstag. Seine Karriere begann in den frühen 1950er Jahren, doch der Durchbruch gelang ihm erst Ende der 1970er Jahre mit der bahnbrechenden Serie «Life on Earth», die neue Maßstäbe im Naturdokumentarfilm setzte.

Attenboroughs ruhige, charakteristische Erzählstimme ist in Großbritannien unverkennbar und wird oft in Comedy-Sketchen und Memes parodiert. Seine Fähigkeit, spektakuläre Aufnahmen von Tieren in freier Wildbahn einem Millionenpublikum zu präsentieren, machte ihn zu einer Ikone des Fernsehens. Attenborough wuchs in Leicester als Sohn eines Universitätsrektors auf und hatte zwei Brüder sowie zwei jüdische Pflegekinder, die seine Eltern aus Nazi-Deutschland aufgenommen hatten. Sein älterer Bruder Richard wurde als Schauspieler und Regisseur bekannt, unter anderem durch seine Rolle in «Jurassic Park».

Attenborough selbst wurde von Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen und ist eng mit der britischen Königsfamilie verbunden, insbesondere mit Prinz William, der ihn für sein Earthshot-Projekt gewinnen konnte. Attenboroughs Karriere ist geprägt von zahlreichen Auszeichnungen und der Namensgebung von Dutzenden Pflanzen- und Tierarten nach ihm. Eine der kuriosesten Anekdoten aus seinem Leben ist der Fund eines 1879 ermordeten Frauenschädels in seinem Garten in London, der als Teil des «Barnes Mystery» bekannt wurde.

Attenboroughs Arbeit hat das Verhältnis des Menschen zur Umwelt immer wieder thematisiert, und er setzte modernste Kameratechniken ein, um seine Botschaften zu vermitteln. Obwohl seine Bilanz nicht ganz makellos ist – etwa die aufgedeckte Inszenierung einer Eisbärenszene in «Eisige Welten» – blieb seine Popularität ungebrochen. Die BBC ehrt ihn zu seinem 100. Geburtstag mit einer Reihe von neuen und alten Sendungen, darunter die Reihe «Secret Garden», in der er die Tierwelt britischer Gärten erkundet





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