Sinkende Ölpreise dämpfen Zinserwartungen: Anleihen- und Devisenmärkte reagieren

Die fallenden Ölpreise und die Waffenruhe im Nahen Osten beeinflussen die Zinserwartungen und führen zu Reaktionen an den Anleihen- und Devisenmärkten. Die Anleger passen ihre Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik an, was sich in sinkenden Renditen und einer Stärkung des Euro und des Schweizer Frankens widerspiegelt. Die Energiepreiskrise ist noch nicht vollständig überwunden, doch die Zeichen stehen auf Entspannung.

Obwohl vorerst eine Waffenruhe im Nahen Osten gilt, sind die Anleihen - und Devisenmärkte noch nicht zur Ruhe gekommen. Die Energiepreiskrise ist noch nicht überwunden, selbst nach dem Beginn der Waffenruhe. Der Ölpreis der Sorte Brent liegt im April trotz eines deutlichen Rückgangs am Mittwochnachmittag immer noch etwa 5% über dem Durchschnittspreis des März. Der europäische Gaspreis notiert mehr als 1% über dem Vormonatsniveau.

Diese Entwicklung kommt zu den bereits bestehenden Preissteigerungen von über 40% seit Ausbruch des Nahostkonflikts hinzu, welche die Energiepreise für Verbraucher bereits um 6–7% erhöht haben. Dies deutet darauf hin, dass diese Kategorie in den gängigen Konsumentenpreisindizes in Europa im April noch nicht sinken wird. An den Terminmärkten wird jedoch für Dezember eine Inflationsrate von lediglich 3% im Euroraum erwartet, im Vergleich zu 3,5% zu Wochenbeginn. Für die Europäische Zentralbank (EZB) werden zudem nur noch zwei Zinserhöhungen prognostiziert – von 2 auf insgesamt 2,50%. Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird lediglich ein vorweggenommener Zinsschritt erwartet – allerdings erst im März 2027. Vor Ostern waren die Zinserwartungen noch in Richtung von zwei Zinsschritten von 0 auf 0,5% bis zum kommenden Jahr tendiert. \Die Reaktion an den Anleihemärkten spiegelte diese veränderten Erwartungen wider. Die Renditen auf europäische Staatsanleihen sanken, wobei die Rückgänge bei den kürzeren, zweijährigen Laufzeiten am deutlichsten ausfielen. Bei deutschen Bundesanleihen fiel die Rendite um etwa 0,25 Prozentpunkte auf 2,47%, während die Verzinsung von Schweizer Bundesobligationen um 0,11 Prozentpunkte auf 0,05% sank. Die zehnjährigen Renditen verzeichneten einen geringeren Rückgang: In Deutschland sanken sie um 0,17 Prozentpunkte auf 2,92%, und in der Schweiz um 0,07 Prozentpunkte auf 0,37%. Diese Entwicklungen zeigen eine Verschiebung der Anlegererwartungen hinsichtlich der Geldpolitik und der Inflation, beeinflusst durch die Veränderungen auf den Rohstoffmärkten und die sich entspannende Lage im Nahen Osten. Die Bewegungen am Anleihemarkt reflektieren das Vertrauen der Anleger in eine verringerte Inflationsgefahr und eine weniger aggressive Zinspolitik der Zentralbanken.\Parallel zu den sinkenden Ölpreisen erholte sich der Euro zum Dollar am Mittwoch um fast 1%. Der Schweizer Franken legte gegenüber der US‑Währung sogar noch stärker zu, mit einem Plus von über 1%. Diese Entwicklung unterstützt die Eidgenossenschaft dabei, die gestiegenen Energiekosten besser zu bewältigen. Entsprechend verteuerte sich der Franken auch leicht gegenüber der Gemeinschaftswährung. Trotz der Aufwertung von 0,9% seit Jahresbeginn hält sich die Frankenaufwertung in Grenzen, nachdem sie kurz nach Beginn des Nahostkonflikts zeitweise mehr als 3% betragen hatte. Die Stärke des Frankens unterstreicht seine Rolle als sicherer Hafen in Zeiten geopolitischer Unsicherheit. Die Devisenmarktentwicklung spiegelt das veränderte Anlegerverhalten wider, das durch die verbesserten Aussichten auf dem Energiemarkt und die Hoffnung auf eine Stabilisierung der geopolitischen Lage beeinflusst wird. Die Reaktion der Devisenmärkte ist ein weiteres Zeichen für die Anpassung der Finanzmärkte an die sich verändernden globalen Bedingungen





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