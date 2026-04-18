Sinjil: Eingesperrt im Westjordanland – Eiserne Tore blockieren das Leben

Die Kleinstadt Sinjil im besetzten Westjordanland ist von massiven Metalltoren und Erdwällen abgeriegelt, was den Alltag der Bewohner massiv beeinträchtigt. Die Sperren, die seit dem 7. Oktober 2023 aufrechterhalten werden, behindern den Zugang zu wichtigen Strassen, erschweren den Handel und schüren Angst und Frustration unter der Bevölkerung.

Hohe Metallzäune umgeben Sinjil , eine Kleinstadt von etwa 7000 Einwohnerinnen und Einwohnern im besetzten Westjordanland . Sinjil liegt strategisch ungünstig direkt an der Strasse Nr. 60, der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung.

Bei unserer Ankunft parkieren wir das Auto vor der vermeintlichen Einfahrt in die Stadt. Hineinfahren können wir jedoch nicht, denn ein massives, auffällig orangefarbenes Eisentor versperrt die Zufahrt.

In einer Garage direkt vor dem Tor arbeitet der Elektriker Gharib. Er berichtet, dass dieses Tor seit dem 7. Oktober 2023 permanent geschlossen sei. Seine Vermutung: Die israelische Armee wolle den Menschen auf diese Weise das Leben schwer machen und übe eine Form der Kollektivstrafe aus.

Gharib organisiert für uns ein Taxi, und hinter der Schranke steigen wir um. Unser Ziel ist die Gemeindeverwaltung, wo wir von Iman Fuqaha, der Mediensprecherin von Sinjil, empfangen werden.

Ihre Worte bestätigen Gharibs Eindrücke eindringlich: Seit dem genannten Datum sind vier der fünf Zufahrtsstrassen nach Sinjil blockiert. Zwei davon sind durch Eisentore abgeriegelt, zwei weitere sind mit unpassierbaren Erdwällen unzugänglich gemacht.

Iman empfindet diese Blockaden und die ständigen israelischen Checkpoints als eine massive Kollektivstrafe, die tiefgreifende Auswirkungen auf den Alltag der gesamten Stadtbevölkerung hat. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Sinjil seien der Willkür der israelischen Soldaten schutzlos ausgeliefert, die nach Belieben auch das verbleibende fünfte Eisentor sperren könnten.

Die Schliessung der Hauptzufahrtsstrassen hat zur Folge, dass Sinjil keinen ungehinderten Zugang mehr auf die wichtige Schnellstrasse Nr. 60 hat. Ein Linksabbiegen ist den Fahrzeugen nicht mehr gestattet. Das bedeutet, dass Personen, die beispielsweise in den Norden in Richtung Nablus fahren möchten, nun gezwungen sind, ausgedehnte Umwege in Kauf zu nehmen.

Iman Fuqaha beschreibt die daraus resultierenden Belastungen treffend: 'Das ist zeitraubend, das kostet Nerven. Dabei wissen wir: Zeit ist Gold.' Diese alltäglichen Einschränkungen unterstreichen die gravierenden Konsequenzen der israelischen Sicherheitsmassnahmen für die palästinensische Zivilbevölkerung.

Die Auswirkungen der Blockaden sind nicht nur auf die Mobilität beschränkt. Die grossgewachsene Frau, die stets in schwarzer Kleidung auftritt, beschreibt ein Klima der diffusen Angst, das die Stadt ergriffen hat. Diese Angst richtet sich sowohl gegen die israelische Armee als auch gegen zunehmend gewalttätige israelische Siedler, die im Westjordanland präsent sind.

Iman teilt eine persönliche Erfahrung, die ihre veränderte Lebensrealität verdeutlicht: 'Früher habe ich ab und zu im Auto einen kleinen Ausflug unternommen, wenn ich Lust dazu hatte. Frische Luft schnappen, Musik hören, dazu einen Kaffee trinken. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich fürchte mich.' Diese Aussage spiegelt eine tiefgreifende Einschränkung der persönlichen Freiheit und des Wohlbefindens wider, die durch die anhaltende Unsicherheit und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit bedingt ist.

Checkpoints und Barrieren im besetzten Westjordanland sind keine neuen Phänomene. Doch nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 haben die israelischen Behörden die Bewegungsfreiheit der Palästinenserinnen und Palästinenser im Westjordanland nochmals drastisch eingeschränkt. Das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) verzeichnete vor einem Jahr allein 849 solcher Hindernisse, darunter gut 200 Eisentore. Andere Quellen sprechen sogar von bis zu 1000 Barrieren.

Die Folgen sind verheerend: Die lokale Wirtschaft 'darbt', Bauern können ihre Felder nicht mehr erreichen, und insbesondere für die Menschen in den Dörfern ist der Zugang zu medizinischer Versorgung oder zu Bildungseinrichtungen massiv erschwert.

Auf eine Anfrage von SRF hin begründet die Pressestelle der israelischen Streitkräfte die Restriktionen mit «Sicherheitsrisiken» und nennt sie «Teil operativer Lehren aus dem Massaker vom 7. Oktober.» Diese Begründung steht jedoch im Widerspruch zu Zahlen der OCHA, die darauf hindeuten, dass palästinensische Zivilpersonen einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind, Opfer von Gewalt zu werden, als israelische Siedler. Dies wirft Fragen bezüglich der Verhältnismässigkeit und der tatsächlichen Ziele der israelischen Massnahmen auf, insbesondere da israelische Siedler nach Völkerrecht ohnehin nicht im besetzten Gebiet leben dürften.

Die Eisentore stellen nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für die lokale Wirtschaft ein erhebliches Problem dar. Sinjil war einst ein belebtes kleines Handelszentrum. Doch die Kunden aus den umliegenden Dörfern bleiben nun aus, wie der Gemüsehändler Muhammad berichtet. Die Ungewissheit, ob die Eisentore geöffnet sind oder geschlossen bleiben, führt zu unkalkulierbaren Lieferzeiten und beeinträchtigt das tägliche Geschäft empfindlich.

Seine Waren bezieht er vom Grossmarkt in Nablus. Eine Fahrt, die normalerweise nur 20 Minuten dauern würde, erstreckt sich nun über vier Stunden. Dies zwingt Muhammad dazu, bereits um halb drei Uhr morgens aufzubrechen, um seine Arbeit rechtzeitig aufnehmen zu können.

In der Patisserie nebenan bieten uns die Brüder Wael und Ammar frisch gebackene Kekse und Kaffee an. Auch bei ihnen ist das Geschäft rückläufig. Die ständigen Blockaden und die damit verbundene eingeschränkte Mobilität schlagen aufs Gemüt. Der 43-jährige Wael, Vater von drei Töchtern, beschreibt sein Gefühl der Gefangenschaft: «Und genau wie Gefangene müssen auch wir uns anpassen und an die Situation gewöhnen. Es herrschen Langeweile, Frustration und Angst. Aber der Mensch ist anpassungsfähig, damit er überleben kann.»

Diese abschliessende Aussage von Wael fasst die psychische Belastung und den Überlebenswillen der Menschen in Sinjil eindringlich zusammen. Sie verdeutlicht, dass trotz der widrigen Umstände und der tiefgreifenden Einschränkungen ein starker Überlebensinstinkt und eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit vorhanden sind, um dem Alltag im Schatten der blockierten Strassen und der ständigen Unsicherheit zu begegnen





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