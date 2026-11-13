Singapore Airlines passt Business Class Design nach Kritik an

Singapore Airlines reagiert auf negative Reaktionen zum neuen Business-Class-Design und prüft Änderungen. Die Umstellung erfolgt erst 2027.

Singapore Airlines steht vor der Entscheidung, das Design seiner neuartigen Business Class zu überarbeiten. Nach achtjähriger Entwicklungszeit präsentierte die Fluggesellschaft im November 2024 Suiten mit Schiebetüren und modernem Komfort. Der Empfang durch Passagiere und Experten war jedoch geteilt, da viele Nutzer die Farbgebung als unattraktiv empfanden. Infolgedessen hat die Unternehmensführung signalisiert, dass Anpassungen möglich sind.

Kritik am Farbschema der neuen Kabinen

Die ursprüngliche Vision für die neue Kabine sah warme Braun-, Aubergine- und Kupfertöne vor. Stattdessen dominieren nun graues Leder und gelbe Akzente in den Suiten. Diese Wahl erinnert stark an die Farbpalette von Vueling, einer Billigtochter der International Airlines Group. Viele Beobachter fanden diese Assoziation für eine Premium-Klasse unpassend. Die Reaktionen in sozialen Medien waren deutlich negativ und reichlich kritisch.

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Führungsebene diskutiert mögliche Modifikationen

Goh Choon Phong, der Chief Executive Officer von Singapore Airlines, thematisierte die Kontroverse während einer internen Mitarbeiterversammlung am Mittwoch, dem 11. November 2024. Er bestätigte gegenüber Journalisten, dass das Management die Rückmeldungen ernst nimmt. Das Unternehmen wird prüfen, welche Veränderungen technisch und logistisch umsetzbar sind. Dies zeigt, dass die Kritik direkt auf die höchste Führungsebene durchdrang.

Differenzen zwischen First und Business Class

Ein weiterer Kritikpunkt ist der visuelle Gegensatz innerhalb der Flugzeuge. Während die neu vorgestellte First Class weiterhin auf klassische, warme Farben setzt, wirkt die Business Class kühler und weniger einladend. Julia de Bono, die Chefin des Designbüros Designworks, hatte die Farbwahl zunächst verteidigt. Sie betonte, man habe einen modernen und fortschrittlichen Eindruck erzielen wollen. Singapore Airlines erklärte zudem, Materialien und Farben seien sorgfältig ausgewählt worden.

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Vergleiche mit Zahnarztstühlen und Billigfliegern

Die öffentliche Wahrnehmung wurde durch scharfe Vergleiche geprägt. Einige Reisende liken die neuen Sitze mit Zahnarztstühlen, was als Beleidigung für ein Premiumprodukt gewertet wird. Auch der Hinweis auf Scoot, die Billigtochter von Singapore Airlines, fiel häufig. Diese Assoziation untergräbt das Image der Marke als Anbieter hochwertiger Dienstleistungen. Die Diskrepanz zwischen erwartetem Luxus und wahrgenommenem Design ist groß.

Einführungstermine bleiben unverändert

Trotz möglicher Designanpassungen bleibt der Zeitplan für die Einführung fest. Die neue Business Class wird ab der zweiten Jahreshälfte 2027 im Airbus A350 zum Einsatz kommen. Auch für die Boeing 777-9 ist die Ausstattung vorgesehen. Bis dahin haben die Planer ausreichend Zeit, um Feedback einzuarbeiten. Die technische Infrastruktur der Suiten bleibt davon unberührt.