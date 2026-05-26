Simona Waltert scheitert in Roland Garros-2. Runde an Katerina Siniakova

Simona Waltert scheitert in der 2. Runde des French Open an Katerina Siniakova mit 4:6, 6:7 (4:7). Waltert hatte Schwierigkeiten mit dem Rückhandschlagen und fehlten ihr Big Points.

Viel hat Simona Waltert bei Temperaturen über der 30-Grad-Marke nicht gefehlt, um zum zweiten Mal nach 2023 in Roland Garros in die 2. Runde einzuziehen.

Doch am Ende besiegelte ein Rückhandfehler bei einem Return das Aus der Churerin nach mehr als zweistündigem Kampf. Sie scheitert an Katerina Siniakova mit 4:6, 6:7 (4:7). Zwar handelte sich Waltert in beiden Sätzen einen frühen Rückstand ein, letztlich gaben aber wenige Big Points den Ausschlag zugunsten von Siniakova.

Die zehnfache Grand-Slam-Siegerin und langjährige Nummer 1 im Doppel, wartete mit variablem Spiel auf, war aber vor vielen unerzwungenen Fehlern nicht gefeit. 6 Satzbälle liegengelassen Auch die Statistiken wiesen Siniakova im Duell auf dem Court 13 nicht als eindeutig bessere Spielerin aus. Aber von zwölf Breakbällen wehrte die Tschechin zehn ab, Waltert von fünf nur zwei.

Im ersten Satz liess Waltert drei Breakchancen zum 5:5 ungenutzt, im zweiten konnte sie 6 Satzbälle zum 6:4 nicht verwerten, ehe sie im Tiebreak das Nachsehen hatte. Damit bleibt es in der 2. Runde bei einem Schweizer Quartett: Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Jil Teichmann und Susan Bandecchi. Erstere 3 sind alle am Mittwoch wieder gefordert.

Bencic bekommt es um 11:00 Uhr mit der US-Amerikanerin Caty McNally (WTA 63) zu tun, Golubic um ca. 12:30 Uhr mit Alycia Parks (WTA 79), auch sie eine Spielerin aus den USA. Jil Teichmanns Partie gegen die Polin Magdalena Frech (WTA 46) ist die 4. des Tages auf Court 12. Auf diesem ist zuvor auch Golubics Partie angesetzt. SRF überträgt alle Schweizer Partien live. French Ope





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