Simon Moser und Michel Schelker: Mehr als nur ein Duo – Ein Gespräch über Freundschaft, Erfolg und Streitkultur

Ein umfassendes Interview mit Simon Moser und Michel Schelker über ihre erfolgreiche Zusammenarbeit, ihre Freundschaft, ihren Umgang mit Kritik und ihre Strategien, um im Rampenlicht zu bleiben.

Die Berner Entertainer Simon Moser und Michel Schelker stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, wobei Gerüchte kursieren, sie würden mehr Zeit miteinander verbringen als mit ihren jeweiligen Partnerinnen.

In einem ausführlichen Gespräch mit blue News Redaktor Bruno Bötschi sprechen die beiden über ihre langjährige Freundschaft, den Erfolg und die erste Million, die sie verdienten, sowie über ihre ganz eigene Art, mit Konflikten umzugehen. Moser und Schelker sind ein vielseitiges Duo: Sie moderieren die Morgenshow von Radio Energy Bern, betreiben den erfolgreichen Podcast «Die Sprechstunde», sind in der TV-Show «Buddy Bucket List» auf OnePlus zu sehen und treten gemeinsam als DJs auf.

Das Gespräch beleuchtet, wie sie trotz ihres hohen Outputs und ihrer ständigen Präsenz in verschiedenen Medien verhindern, dass das Publikum sie als überpräsent wahrnimmt. Sie betonen die Bedeutung von Authentizität und der Möglichkeit, in all ihren Formaten sie selbst sein zu können. Das Duo beschreibt ihren Arbeitsalltag, der oft mit frühem Aufstehen für die Radiosendung beginnt, als anstrengend, aber lohnend.

Sie gestehen ein, dass die frühe Stunde nicht immer angenehm ist, aber die Dynamik und die Herausforderung, die sie durch die Zusammenarbeit mit dem jeweils anderen erfahren, motivieren sie. Sie betonen, dass sie sich trotz ihrer eingespielten Routine nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und stets versuchen, sich gegenseitig zu fordern. Ein wichtiger Aspekt ihrer Beziehung ist die Fähigkeit, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren, auch wenn dies zu Konflikten führt.

So berichten sie von einem kürzlichen Streit während der Aufnahme ihres Podcasts, der vorübergehend zu einer Entfremdung führte. Sie erklären, dass beide Parteien dazu neigen, ihren Standpunkt vehement zu verteidigen und das letzte Wort haben zu wollen, was manchmal zu schwierigen Situationen führt. Dennoch betonen sie, dass ihre Freundschaft stark genug ist, um solche Herausforderungen zu überwinden.

Die Unterhaltung berührt auch persönliche Themen wie ihre unterschiedlichen Charaktereigenschaften – Michel sieht sich selbst als cholerischer, während er Simon eine zunehmende Gelassenheit und Weisheit zuschreibt – und ihre Umgangsweise mit Kritik. Während sie konstruktive Kritik schätzen und zu Herzen nehmen, haben sie Schwierigkeiten mit negativen Kommentaren und Provokationen im Internet. Sie sprechen offen über ihre Gewohnheiten, wobei Simon zugibt, Raucher zu sein, während Michel einen gesünderen Lebensstil pflegt.

Abschliessend betonen Moser und Schelker nochmals ihr Glück, ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben und die Freiheit, in all ihren Projekten authentisch zu sein. Sie blicken optimistisch in die Zukunft und hoffen, dass sie auch weiterhin erfolgreich sein und das Publikum unterhalten und zum Nachdenken anregen können. Sie schliessen mit einem humorvollen Ausblick und der Hoffnung auf einen Lottogewinn in ferner Zukunft





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