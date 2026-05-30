Simon Ehammer springt in Götzis zum Weitsprung-Weltrekord im Zehnkampf

Beim Mehrkampfmeeting in Götzis stellt der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer mit 8,51 Metern einen neuen Weltrekord im Weitsprung innerhalb eines Zehnkampfs auf. Zuvor hatte er bei der Hallen-WM den Siebenkampf-Weltrekord gebrochen.

Der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer hat beim Mehrkampfmeeting in Götzis einen neuen Weltrekord im Weitsprung innerhalb eines Zehnkampf s aufgestellt. Bei seinem zweiten Sprung erreichte er eine Weite von 8,51 Metern und übertraf damit seinen eigenen vorherigen Schweizer Rekord von 8,45 Metern, der ebenfalls in Götzis erzielt worden war.

Der absolute Weltrekord im Weitsprung außerhalb von Mehrkämpfen wird seit 1991 von Mike Powell mit 8,95 Metern gehalten. Neben dem Rekordsprung zeigte Ehammer bereits im 100-Meter-Sprint eine starke Leistung, als er nach 10,41 Sekunden ins Ziel kam. Damit befindet er sich auf Kurs, seinen eigenen Schweizer Zehnkampfrekord von 8575 Punkten zu übertreffen.

Ehammer, der kürzlich bei der Hallen-WM in Torun den Weltrekord im Siebenkampf mit 6670 Punkten gebrochen hatte, zeigte sich begeistert über die Bedingungen in Götzis und erklärte, dass ihm der Ort und das Publikum sehr viel bedeuteten





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