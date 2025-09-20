Simon Ehammer nach erstem Tag im WM-Zehnkampf auf Platz 3 – Luft nach oben

Simon Ehammer liegt nach den ersten drei Disziplinen des Zehnkampfs bei den Weltmeisterschaften auf dem dritten Platz. Trotzdem ist der Schweizer Mehrkämpfer mit seinen Leistungen noch nicht gänzlich zufrieden. Insbesondere im Weitsprung blieb er hinter seinen Erwartungen zurück. Ehammer blickt optimistisch auf die noch ausstehenden Disziplinen.

Nachdem drei Disziplinen absolviert wurden, befindet sich Simon Ehammer im Zehnkampf der Weltmeisterschaft auf dem dritten Platz. Jedoch kann er mit seinen Leistungen in diesen drei Disziplinen nicht vollends zufrieden sein. Über die 100 Meter erreichte der Appenzeller den vierten Platz unter den 23 Mehrkämpfern. Seine Zeit von 10,66 Sekunden war zumindest nicht wesentlich schlechter als bei seinem Schweizer Rekord in Götzis, wo er 10,57 Sekunden lief.

Ehammer verlor in seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, mehr Punkte im Vergleich zur Marschtabelle des Rekords. Ende Mai in Götzis gelang ihm ein Sprung auf 8,34 Meter, während er im WM-Finale vor drei Tagen ebenfalls 8,30 Meter sprang. Bei seinem WM-Debüt im Zehnkampf konnte der 25-Jährige diese Weiten bei weitem nicht erreichen. Mit einer Weite von 7,97 Metern musste er sich sogar den Sieg mit dem Norweger Sander Skotheim, dem Weltbesten des Jahres, teilen. Die Kugel flog weiter als in Götzis (13,60 Meter). Simon Ehammer ist sich bewusst, dass er in dieser Disziplin nicht zu den Besten gehört, doch die 14,28 Meter sind zumindest ein solider Wert. Aber auch im Kugelstoßen gilt: Simon Ehammer hat in der aktuellen Saison bereits weiter als 15 Meter gestoßen. Im Interview mit SRF bilanzierte Simon Ehammer seinen Auftakt im Zehnkampf wie folgt: Über 100 Meter wäre ich nach dem Start beinahe auf die Nase gefallen. Da habe ich sicherlich eine bis zwei Zehntelsekunden verloren. Der Weitsprung entspricht nicht meinen Ansprüchen. Es war eher ein bescheidener oder sogar ein gebrauchter Morgen. Hoffen wir, dass der Abend besser wird





Leichtathletik Zehnkampf Simon Ehammer Weltmeisterschaft Weitsprung

